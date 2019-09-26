с чего всё началось

В рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержаны восемь его соучастников, среди которых Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас и Михаил Коровин.

Сотрудники МВД и Следственного комитета России (СКР) задержали восьмерых исполнителей убийства депутата и его семьи в Раменском районе Подмосковья в 2012 году. Об этом в четверг, 26 сентября, со ссылкой на ведомства сообщает ТАСС.

Задержаны восемь убийц российского депутата из ОПГ Шишкана

Политика Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Политика Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает РИА "Новости".

Общество В России разрешили строить пятиэтажные школы По словам министра, требования к этажности школ смягчили во время модернизации нормативно-технических документов.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика США расширили санкции против России Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, говорится в пресс-релизе Минфина США.

Общество В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах За использование открытого огня на лоджиях и балконах россиян могут привлечь к уголовной ответственности.

Здоровье Фармаколог рассказал об опасных сочетаниях лекарств и продуктов Некоторые медицинские препараты в сочетании с продуктами питания могут привести к летальному исходу.

Шоу-бизнес Ольга Бузова собрала лишь половину зала на концерте в Чите Ольга Бузова начала концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Её первое выступление в рамках этого тура состоялось в Чите 24 сентября.

Происшествия Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве В московском районе Чертаново произошла стрельба, пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Политика Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Происшествия Адвокат Кокорина найден мертвым Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.

Происшествия В небе над Москвой опасно сблизились самолеты В Московской воздушной зоне произошло опасное сближение самолетов авиакомпаний Swiss и NordStar, передает агентство «Москва».

Хоккей «Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.

Политика Зеленский назвал «Северный поток» снятием санкций с РФ Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что проект "Северный поток — 2" является неким постепенным снятием санкций с России.

Общество Более 50 тысяч россиян могут уволить до конца сентября Около 52 тысяч россиян могут потерять работу из-за сокращения или ликвидации компании, сообщают Аргументы Недели со ссылкой на Росстат.

Технологии Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета» Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).

Наука В Европе детские бутылочки появились еще в эпоху неолита Результаты опубликованы в научном издании Nature.Исследовав другие находки ученые пришли к выводу, что в Европе такие сосуды для кормления малышей были распространены в эпоху неолита повсеместно.

Политика ЦИК предложит изменения в сфере избирательного законодательства Центральная избирательная комиссия представит пакет предложений по изменению процедуры сбора подписей кандидатами на выборах.

Экономика На создание российского аналога «Википедии» выделят 1,7 млрд рублей Согласно проекту, предложенному Дмитрием Медведевым еще в 2016 году, Большая российская энциклопедия будет переведена в электронный вид.

Авто Lada 4x4 стала самым популярным внедорожником в России В среднем подержанные кроссоверы становятся дороже: в январе-августе цена на них в РФ выросла на 5,4%, до 866 тыс. рублей, причем спрос продолжает расти на модели, стоимость которых составляет порядка 2 млн рублей.

Космос В Солнечной системе нашли признаки черной дыры Международная группа физиков из Великобритании и США предположила, что девятая планета Солнечной системы, или Планета Х, на самом деле является первичной черной дырой размером с теннисный мяч или с шар для боулинга.

Политика В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".

Театры Пласидо Доминго покидает «Метрополитен-оперу» 25 сентября оперный певец Пласидо Доминго решил уйти из «Метрополитен-оперы» после обвинений в сексуальных домогательствах.