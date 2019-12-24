Происшествия
Красная веснаЗадержаны высокопоставленные чиновники Федеральной таможенной службы
По обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями задержаны представители Федеральной таможенной службы. Об этом 24 декабря со ссылкой на собственные источники сообщает РЕН-ТВ.
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"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля Кизлыка Александра и Серебро Алексея",- сказала собеседница агентства. По ее словам, Кизлык имеет звание генерал-лейтенанта, он возглавляет управление таможенного дознания, а Серебро – его зам.РИА Новости04:18
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Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Единоборства
Американский боксер вышел на ринг в 70 лет и нокаутировал соперника
Американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннеса. Боксер вышел на ринг в возрасте 70 лет.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Общество
Режим открытого неба введут в Пулково с января 2020 года
Режим "открытого неба" будет введен в петербургском аэропорту Пулково с 1 января 2020 года сроком на 5 лет, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
Происшествия
Дацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию
По сведениям местного портала 47news.ru, в районе деревни Переволок Сланцевского района Дацик (который является уроженцем этих мест) и еще один мужчина пытались пересечь реку Нарву на лодке, однако это заметили пограничники.
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Футбол
Дзюба прокомментировал получение награды лучшему игроку России-2019
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поблагодарил болельщиков, которые голосовали за него, как за лучшего игрока России-2019.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Футбол
Давид Караев проведет зимний сбор с московским ЦСКА
Официальный сайт «КАМАЗа» из Набережных Челнов, сообщил что форвард команды Давид Караев отправляется на просмотр в московский ЦСКА.
Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
Политика
В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала
Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Финансы
Госбанки подняли премии топ-менеджерам до шести раз
Крупнейшие российские банки с госучастием за последние пять лет увеличили премии ключевому управленческому персоналу в три-шесть раз, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные отчетности банков.
Спорт
ОКР поддержал решение РУСАДА о несогласии с санкциями WADA
19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с решением WADA и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Происшествия
Фигурант «московского дела» Сергей Суровцев получил 2,5 года колонии
Суровцева признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. 30-летний IT-специалист не признал свою вину.
Общество
Верховный суд: токены могут быть предметом взятки
Цифровые права (токены) могут оцениваться как предмет взятки, пояснил Верховный суд России в принятом во вторник добавлении в постановление пленума Верховного суда от 9 июля 2013 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», пишет ТАСС.
Общество
Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился привлечь к ответственности полицейских, организовавших учения с отработкой приемов по разгону акций в школе.
Здоровье
Врачи назвали причины отравления витаминами
Применение витаминов в высоких дозах в течение длительного времени без контроля врача может привести к интоксикации организма, сообщила РБК эксперт НМИЦ эндокринологии Минздрава России, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Фатима Дзгоева.
Шоу-бизнес
Галкин признался, что детей первой захотела Пугачева
По словам Максима Галкина, стать родителями предложила ему Алла Пугачева.
Общество
Доля контрафакта в «островках» в торговых центрах доходит до 60%
Доля контрафакта в «островках» в торговых центрах доходит до 60%, сообщает «Ъ» со ссылкой на исследование BrandMonitor.
Шоу-бизнес
Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов впервые станет папой
37-летний ведущий программы "Дом-2" Андрей Черкасов впервые станет отцом.
Политика
Киев отреагировал на пуск поездов по Крымскому мосту
В своем посте украинская сторона изложила требование согласовывать движение поездов по Крымскому мосту с Киевом.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Происшествия
Бойца ММА избили в Москве на глазах его девушки
Бывший боец смешанных боевых искусств Дмитрий Кузнецов подвергся нападению со стороны троих молодых людей, когда разгружал машину на северо-востоке Москвы.
Футбол
Президент «Урала» — о запрете критики арбитров: они что, неприкасаемая каста?
Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение о новых правилах, связанных с критикой судей.
Политика
Оператор «Северного потока-2» объявил о продолжении работ
Оператор проекта «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG продолжает работать над скорейшим запуском трубопровода, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удалила импланты из груди
Лере Кудрявцевой в экстренном порядке удалили грудные импланты. Причиной такой срочности стал протекающий имплант.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Армия и оружие
Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация.
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