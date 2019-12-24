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с чего всё началось

По обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями задержаны представители Федеральной таможенной службы. Об этом 24 декабря со ссылкой на собственные источники сообщает РЕН-ТВ.

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