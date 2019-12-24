Происшествия

Красная веснаКрасная веснаЗадержаны высокопоставленные чиновники Федеральной таможенной службы

По обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями задержаны представители Федеральной таможенной службы. Об этом 24 декабря со ссылкой на собственные источники сообщает РЕН-ТВ.
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с чего всё началось

Генерала ФТС и его заместителя обвинили в злоупотреблении полномочиями

"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля Кизлыка Александра и Серебро Алексея",- сказала собеседница агентства. По ее словам, Кизлык имеет звание генерал-лейтенанта, он возглавляет управление таможенного дознания, а Серебро – его зам.
РИА Новости04:18

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Генерала ФТС и его заместителя задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Коммерсантъ04:48

СК требует арестовать двух высокопоставленных сотрудников ФТС

РЕН ТВ04:23

Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС

RT на русском04:29

Генерала ФТС и его заместителя обвинили в злоупотреблении полномочиями

РИА Новости04:18

Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС

Московский Комсомолец04:10

СК задержал двух высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы

ТАСС04:04

СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях

РБК04:37
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Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
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Дацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

По сведениям местного портала 47news.ru, в районе деревни Переволок Сланцевского района Дацик (который является уроженцем этих мест) и еще один мужчина пытались пересечь реку Нарву на лодке, однако это заметили пограничники.
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Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
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В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала

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РБК 08:17
Финансы

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Врачи назвали причины отравления витаминами

Применение витаминов в высоких дозах в течение длительного времени без контроля врача может привести к интоксикации организма, сообщила РБК эксперт НМИЦ эндокринологии Минздрава России, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Фатима Дзгоева.
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Оператор проекта «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG продолжает работать над скорейшим запуском трубопровода, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов.
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