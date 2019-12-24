В понедельник рано утром силовики нагрянули в один из офисов ФТС на Новозаводской улице, где находится управление таможенных расследований и дознания. Сотрудники ФСБ сразу же направились в кабинеты начальника Александра Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро.

с чего всё началось

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