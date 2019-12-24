Происшествия
Красная веснаЗадержаны высокопоставленные чиновники Федеральной таможенной службы
По обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями задержаны представители Федеральной таможенной службы. Об этом 24 декабря со ссылкой на собственные источники сообщает РЕН-ТВ.
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с чего всё началось
В понедельник рано утром силовики нагрянули в один из офисов ФТС на Новозаводской улице, где находится управление таможенных расследований и дознания. Сотрудники ФСБ сразу же направились в кабинеты начальника Александра Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро.Коммерсантъвчера в 14:28
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Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Общество
Как в России зарабатывают на детях
Проблема детей-сирот в нашей стране остро стоит уже не одно десятилетие.
Экономика
Лукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли
Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко.
Общество
«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Политика
В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик
У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток - 2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
Культура
Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
Общество
Зюганов призвал Губерниева извиниться перед народом за слова о Сталине
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов раскритиковал российского комментатора Дмитрия Губерниева за его слова об Иосифе Сталине.
Технологии
Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков
Согласно Twitter Support, разработчики платформы недавно обнаружили ошибку, которая позволяла обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG, а также допускала появление сразу нескольких таких изображений в одном твите.
Здоровье
В Роспотребнадзоре посоветовали разбавлять крепкий алкоголь водой
В Роспотребнадзоре посоветовали закусывать и больше двигаться, чтобы алкоголь медленнее всасывался в кровь и быстрее выводился из организма.
Общество
В работе Visa и Mastercard произошли сбои
Пользователи платежных систем Visa и Mastecard в ряде стран столкнулись со сбоями. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Общество
В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси
Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Футбол
Месси нарядился в пижаму для рождественской фотографии с семьей
Антонелла Рокуццо, супруга форварда «Барселоны» Лионеля Месси, опубликовала праздничную фотографию своей семьи.
Футбол
Кантона сравнил игру «Манчестер Юнайтед» с сексом в старости
«Манчестер Юнайтед» занимает особое место в моём сердце, но сейчас, когда я смотрю матчи клуба, то это напоминает мне секс в старости.
Происшествия
В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник
Силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаважа Гутаева, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Политика
Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть моста через Керченский пролив.
Кино
Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам
Кино
Сарик Андреасян поблагодарил BadComedian за критику
Футбол
Брестское «Динамо» подписало Шкурина, но он перейдет в ЦСКА
Политика
Путин призвал не трогать основополагающие положения Конституции
Российский президента Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию, передает РИА "Новости".
Космос
200 изделий для космической отрасли выпущены в калужском Обнинске
Свыше 200 единиц высокотехнологичной продукции из полимерных композиционных материалов для российской космической отрасли выпустило в 2019 году обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области (входит в Госкорпорацию Ростех).
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью
Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
Политика
Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса
РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко.
Финансы
Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей
Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.
Наука
Авторские правки: кому принадлежат права на творчество ИИ
Рано или поздно человечество задумается, возможно ли возникновение у систем ИИ каких-либо прав, в том числе, на созданные ими объекты.