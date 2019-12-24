Происшествия

Красная веснаКрасная веснаЗадержаны высокопоставленные чиновники Федеральной таможенной службы

По обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями задержаны представители Федеральной таможенной службы. Об этом 24 декабря со ссылкой на собственные источники сообщает РЕН-ТВ.
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с чего всё началось

ФСБ досматривает ФТС

В понедельник рано утром силовики нагрянули в один из офисов ФТС на Новозаводской улице, где находится управление таможенных расследований и дознания. Сотрудники ФСБ сразу же направились в кабинеты начальника Александра Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро.
Коммерсантъвчера в 14:28

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Генерала ФТС и его заместителя задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Коммерсантъ04:48

СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях

РБК04:37

Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС

RT на русском04:29

Генерала ФТС и его заместителя обвинили в злоупотреблении полномочиями

РИА Новости04:18

СК задержал двух высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы

ТАСС04:04

Бывший начальник отдела ФТС отрицает, что стал фигурантом дела генерала Кизлыка

Интерфакс09:51

СК требует арестовать двух высокопоставленных сотрудников ФТС

РЕН ТВ04:23
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Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

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Общество

Как в России зарабатывают на детях

Проблема детей-сирот в нашей стране остро стоит уже не одно десятилетие.
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Экономика

Лукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли

Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко.
Интерфакс 07:30
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«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю

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Политика

В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик

У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток - 2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 09:06
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Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве

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Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов раскритиковал российского комментатора Дмитрия Губерниева за его слова об Иосифе Сталине.
Sport24.ru 11:48
Технологии

Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков

Согласно Twitter Support, разработчики платформы недавно обнаружили ошибку, которая позволяла обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG, а также допускала появление сразу нескольких таких изображений в одном твите.
CNews 03:15
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В Роспотребнадзоре посоветовали разбавлять крепкий алкоголь водой

В Роспотребнадзоре посоветовали закусывать и больше двигаться, чтобы алкоголь медленнее всасывался в кровь и быстрее выводился из организма.
UfacityNews.ru 06:44
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Названы имена самых востребованных артистов на новогодних корпоративах

РЕН ТВ 13:42
Общество

В работе Visa и Mastercard произошли сбои

Пользователи платежных систем Visa и Mastecard в ряде стран столкнулись со сбоями. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Lenta.ru 14:40
Общество

В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс 13:57
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 22 декабря в 17:38
Происшествия

Националиста Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

РБК 10:00
Футбол

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Антонелла Рокуццо, супруга форварда «Барселоны» Лионеля Месси, опубликовала праздничную фотографию своей семьи.
Матч ТВ 15:06
Футбол

Кантона сравнил игру «Манчестер Юнайтед» с сексом в старости

«Манчестер Юнайтед» занимает особое место в моём сердце, но сейчас, когда я смотрю матчи клуба, то это напоминает мне секс в старости.
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Происшествия

В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник

Силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаважа Гутаева, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 07:46
Политика

Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть моста через Керченский пролив.
РИА Новости вчера в 07:59
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Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам

Мой Брянск вчера в 22:58
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Мужчина застрелил жену возле школы в Брянской области

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Сарик Андреасян поблагодарил BadComedian за критику

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Футбол

Брестское «Динамо» подписало Шкурина, но он перейдет в ЦСКА

ProstoProSport 13:32
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Путин призвал не трогать основополагающие положения Конституции

Российский президента Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию, передает РИА "Новости".
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200 изделий для космической отрасли выпущены в калужском Обнинске

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Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
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Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью

Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
Газета.Ru 10:52
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РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко.
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Младенца в коробке нашли в подъезде дома в Мытищах

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Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей

Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.
Известия 06:53
Наука

Авторские правки: кому принадлежат права на творчество ИИ

Рано или поздно человечество задумается, возможно ли возникновение у систем ИИ каких-либо прав, в том числе, на созданные ими объекты.
РБК 01:01
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