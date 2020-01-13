Происшествия
Российская газетаЗадержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий
В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
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«Путин знает больше меня». Голунов об уголовном деле в отношении полицейских
Национальная служба новостей10:01
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На переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые состоялись 11 января, президент РФ отметил, что такой саммит действительно должен быть эффективным при условии, что в нем примут участие государства, заинтересованные в разрешении кризиса в Ливии.
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Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
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В Псковском районе около деревни Стяглы сбили двух мужчин, которые стали очевидцами ДТП и бросились на помощь пострадавшим.
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США ввели новые санкции против Венесуэлы, добавив в список семь граждан страны - Минфин.
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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена.
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Экипаж Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков.
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Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Астрономы зафиксировали необъяснимое поведение у пульсара PSR J0908-4913, эта нейтронная звезда неожиданно изменила частоту вращения.
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Против найденного без головы омича возбудили второе уголовное дело
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