Происшествия

РБКРБКЗадержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий

Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
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В деле Ивана Голунова наступили тяжкие последствия

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На сотрудников МВД, которые летом задержали Ивана Голунова, завели дело по статье о превышении должностных полномочий

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Национальная служба новостей13:00

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РИА Новости09:20

Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий

РБК08:25

Уголовное дело по факту задержания Голунова возбуждено по статье о превышении полномочий

ТАСС08:21
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Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
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