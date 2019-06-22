Происшествия
Газета.RuЗаведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова
19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется. Кроме того, сам Голунов тогда заявил, что ничего об этом не знает.
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Происшествия
Жена отомстила неверному супругу, накрутив ему на половой орган гайку
Неверному супругу из украинского города Запорожье жена накрутила гайку на половой орган.
Политика
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Издание утверждает, что благодаря изучению данных о перемещениях самолёта, анализу снятых очевидцами видео и фото, удалось нарисовать «самую ясную на данный момент картину семиминутного полёта» лайнера, потерпевшего крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана в Киев.
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В социальных сетях люди делятся кадрами из затопленного ТРЦ — весь первый этаж Ocean Plaza затоплен горячей водой.
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Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
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Муж Анны Нетребко отказался выступать на одной сцене с армянкой
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Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
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Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
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Общество
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Opel расширит модельный ряд в РФ
Вернувшийся в Россию Opel в 2020 году планирует расширить свой модельный ряд на нашем рынке до шести автомобилей.
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Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
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Ученый Андрей Киселев объяснил резкое потепление в России
Ученый Андрей Киселев, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, высказался касательно резкого потепления на территории России.
Армия и оружие
Военные США считают чудом, что спаслись от иранского ракетного удара
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Кино
В США вручили награды «Выбор критиков»
Награду "Выбор критиков" за лучшую режиссуру разделили британец Сэм Мендес, снявший фильм "1917", а также южнокореец Пон Чжун Хо за работу над картиной "Паразиты".
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Хакан Шукюр – один из сильнейших игроков в истории турецкого футбола, лучший бомбардир сборной Турции, бронзовый призер чемпионата мира 2002 и победитель Кубка УЕФА 2000.
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Компания Chery развернула регистрацию на рынке России новой марки Exeed.
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Генпрокурор США заявил о «праве» Трампа на ликвидацию Сулеймани
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«Барселону» возглавит бывший тренер «Бетиса»
Действующим главным тренером "Барселоны" является Эрнесто Вальверде. Специалист возглавил каталонский клуб летом 2017 года.
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Россия отмечает Старый Новый год
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Ученые сфотографировали редкий феномен свечения глаз человека
Исследователи сфотографировали редкое явление свечения глаз людей.