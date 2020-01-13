Происшествия

РБКРБКЗадержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий

Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
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Уголовное дело о задержании Голунова возбуждено по статье о превышении полномочий

Известия08:35

На задерживавших Голунова полицейских завели уголовное дело

URA.Ru08:34

Задержавшие Голунова экс-полицейские стали фигурантами уголовного дела

Национальная служба новостей08:23

Возбуждено дело против полицейских, причастных к задержанию Голунова

Московский Комсомолец08:25

Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий

РБК08:25

На полицейских, задерживавших Ивана Голунова, завели уголовное дело о превышении должностных полномочий

Эхо Москвы08:30

Уголовное дело по факту задержания Голунова возбуждено по статье о превышении полномочий

ТАСС08:21
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Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
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