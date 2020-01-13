Происшествия
РБКЗадержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
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Задержавшие Голунова экс-полицейские стали фигурантами уголовного дела
Национальная служба новостей08:23
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