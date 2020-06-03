Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. Об этом сообщила сенатор от штата Эми Клобушар, передает РИА Новости.

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