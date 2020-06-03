Происшествия
Lenta.ruЗадержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. Об этом сообщила сенатор от штата Эми Клобушар, передает РИА Новости.
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Суд установил размер залога для обвиняемого в убийстве Флойда полицейского
Российская газетавчера в 21:53
Экс-полицейскому Дереку Чавену по делу Флойда грозит до 40 лет тюрьмы
Комсомольская правдавчера в 18:06
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Здоровье
ВОЗ не спешит с оценкой работы Минздрава РФ в борьбе с коронавирусом
Уровень смертности в России не является показателем работы системы здравоохранения в стране, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге 3 июня в эфире телеканала «Россия 1». Отвечая на вопрос о низкой смертности от коронавируса в России, Клюге отметил, что на смертность влияет много факторов.
ИА Красная Весна вчера в 18:14
Технологии
Новый браузер Microsoft Edge начал устанавливаться автоматически
Компания Microsoft приступила к рассылке на компьютеры с Windows 10 новой версии браузера Edge, основанной на технологиях Google.
Вести.Ru вчера в 14:45
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь вчера в 11:57
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия вчера в 09:16
Финансы
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
Происшествия
Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии
Российская газета вчера в 21:29
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Общество
С 4 июня в режим самоизоляции омичей внесут послабления
Ряд послаблений в режим самоизоляции вводится в Омской области с 4 июня.
Вести.Ru вчера в 14:43
Музыка
Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн
Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).
Gazeta.SPb 02 июня в 19:56
Политика
ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию
Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости 02 июня в 13:44
Происшествия
В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов
В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
Политика
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 17:02
Общество
Бизнес решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора
"Штрафовать представителей бизнеса не планируется", - добавили в правительстве.
Газета.Ru вчера в 04:47
Шоу-бизнес
Михаил Боярский выглядит изможденным и болезненно худым
Многие поклонники актера отметили, что всеми любимый «мушкетер» выглядит в кадре особенно уставшим. Некоторым показалось, что он похудел.
Woman.ru вчера в 14:08
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС вчера в 07:26
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 02 июня в 04:49
Экономика
Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК вчера в 01:00
Происшествия
В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры
REGNUM 01 июня в 07:26
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru вчера в 02:36
Общество
В ВОЗ предупредили об угрозе второй волны коронавируса
Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти, если введенные ранее ограничения будут резко сняты, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Ханс Клюге.
Газета.Ru вчера в 09:32
Экономика
Глава Wildberries попросила Путина о поддержке проекта технопарков
Глава онлайн-ритейлера Wildberries попросила президента России Владимира Путина о поддержке развития сети технопарков для производителей лёгкой промышленности, которую Wildberries планирует запустить по всей стране.
Rambler News Service вчера в 08:46
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Общество
В Швеции предложили вакансию выключателя за две тысячи долларов
В шведском городе Гетеборг появилась вакансия на должность выключателя лампочки. Об этом сообщает Sveriges Radio.
Lenta.ru вчера в 23:15
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru 02 июня в 23:50
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Политика
Токаев: Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается
Казахстан не обсуждает вопрос строительства военной базы США на территории страны.
Life.ru 02 июня в 23:09
Общество
России предсказали новую модель потребления после самоизоляции
Генеральный директор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков предсказал России новую модель потребления после самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 21:34
Кино
Звезда «Джеймса Бонда» сыграет в триллере о побеге из психбольницы
Французская актриса Леа Сейду, сыгравшая в двух лентах о Джеймсе Бонде, исполнит главную роль в историческом триллере Party of Fools.
News.ru вчера в 11:11