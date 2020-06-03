Происшествия
Lenta.ruЗадержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. Об этом сообщила сенатор от штата Эми Клобушар, передает РИА Новости.
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США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
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Вести.Ru вчера в 15:39
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Российская газета вчера в 21:29
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Новый браузер Microsoft Edge начал устанавливаться автоматически
Компания Microsoft приступила к рассылке на компьютеры с Windows 10 новой версии браузера Edge, основанной на технологиях Google.
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Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
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Накануне.Ru вчера в 01:19
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«Уже 107 человек из 13 стран мира смогли вернуться на ульяновскую землю, а в списках тех, кто остается за рубежом, еще 178 человек», — сообщил Сергей Морозов.
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Николаев выдвинул Федорову предложение касательно Чувашии
Олег Николаев предложил Николаю Федорову продолжить представлять Чувашию в Совете Федерации. Тот ответил, что они там обсудят этот вопрос.
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В Петербурге женщина умерла после пластической операции
Жительница Санкт-Петербурга умерла после того, как ей сделали пластическую операцию в одной из частных клиник города, заявили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.
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Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
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Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
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Украинский журналист Гордон использует «гипноз» во время интервью
Во время эфира на телеканале Украина 24 украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о своем владении «профессиональными приемами», которые, по его словам, действуют на интервьюируемых как гипноз. ⠀ Гордон отметил, им много раз было сказано о том, что хорошее интервью само по себе как бы является гипнозом.
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Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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