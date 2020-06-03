Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. Об этом сообщила сенатор от штата Эми Клобушар, передает РИА Новости.

Общество Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения". 450

Общество В Кузбассе за сутки выявили 28 случаев коронавируса Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 28 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цививлев. 154

Наука В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека. 7

Происшествия В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников. 10

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин призвал скинуться на лечение Анастасии Заворотнюк Иосиф Пригожин выступал с идеей о создании движения помощи артистам на государственном уровне еще при жизни Иосифа Кобзона, который был известен своим неравнодушием к чужим бедам. 170

Интернет К Google подан иск на $5 млрд за сбор данных пользователей Во вторник, 2 июня, к Google был подан иск, в котором компания обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни пользователей путем отслеживания их действий в интернете даже в тех случаях, когда они открывают окна в режиме «инкогнито». 22

Технологии Новый браузер Microsoft Edge начал устанавливаться автоматически Компания Microsoft приступила к рассылке на компьютеры с Windows 10 новой версии браузера Edge, основанной на технологиях Google. 2

Общество Apple блокирует смартфоны, украденные во время протестов в США Apple отслеживает и блокирует смартфоны, которые были украдены из магазинов компании во время протестов в США, сообщает телеканал CNN.

Здоровье За рубежом остаются 178 жителей Ульяновской области «Уже 107 человек из 13 стран мира смогли вернуться на ульяновскую землю, а в списках тех, кто остается за рубежом, еще 178 человек», — сообщил Сергей Морозов.

Политика Николаев выдвинул Федорову предложение касательно Чувашии Олег Николаев предложил Николаю Федорову продолжить представлять Чувашию в Совете Федерации. Тот ответил, что они там обсудят этот вопрос. 24

Происшествия В Петербурге женщина умерла после пластической операции Жительница Санкт-Петербурга умерла после того, как ей сделали пластическую операцию в одной из частных клиник города, заявили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу. 6

Общество Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19. 3K

Музыка Бузова выпустила новый трек про жвачку Телеведущая и певица Ольга Бузова выпустила новый трек под названием "Орбит без сахара".

Политика Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА. 1,4K

Общество Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл. 1,4K