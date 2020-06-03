Происшествия
Lenta.ruЗадержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Троих правоохранителей, присутствовавших при задержании, обвинили в пособничестве убийству второй степени. Помимо этого, обвинения против полицейского Дерека Шовина, применившего удушающий прием при задержании Флойда, также переквалифицированы на убийство второй степени.
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Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:23
Происшествия
В Лондоне протестующие пошли на штурм резиденции премьера
СМИ пишут, что толпа бушует около резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит. В стражей порядка летят разные предметы.
НТВ 13:58
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
Политика
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Российская газета 12:44
Общество
Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
Правящая коалиция Германии согласовала программу стимулирования экономики, которая, как рассчитывают политики, поможет восстановлению от вызванного пандемией кризиса, заявил сопредседатель входящей в коалицию Социал-демократической партии Норберт Вальтер-Борянс.
РИА Новости 17:13
Политика
Трамп заявил, что не прятался в бункере во время протестов
Президент США Дональд Трамп утверждает, что не прятался в бункере и не приказывал разогнать протестующих перед Белым домом.
РИА Новости 10:48
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 02:34
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
Гаджеты
Представлен смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры
Megaobzor.com 06:24
Футбол
Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой
Bookmaker-ratings.ru 01 июня в 07:10
Экономика
Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
РИА Новости 19:07
Киберспорт
Total War: Troy бесплатно раздадут в Epic Games Store
Японский разработчик игр SEGA представил новый трейлер к стратегии Total War: Troy, в котором поделился с поклонниками серии сюжетными деталями и датой выхода вдохновленной гомеровской «Илиадой» игры.
NewInform вчера в 12:39
Авто
Появились рендеры преемника Lada Largus
В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
Автоновости дня 04:23
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
Шоу-бизнес
«Мне надоело жить по юлианскому календарю»: Анастасия о предательстве Юлиана и неудачных эко
Uznayvse.ru 07:46
Здоровье
Вышедшего из комы москвича шокировали ограничения из-за коронавируса
Жена пациента сообщила, что они на тот момент, конечно, слышали о коронавирусе, но он еще не так распространился в России.
РИА Новости вчера в 23:06
Наука
Коронавирус может размножаться в клетках сердца
Как стало известно, попадая в клетки сердца и размножаясь там, вирус вызывает сбои в сердцебиении.
Газета DAILY 02:54
Политика
Трамп может применить закон о подавлении восстаний впервые с 1992 года
Белый дом не исключает, что президент США Дональд Трамп воспользуется законом о подавлении восстаний военными.
Коммерсантъ 16:34
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Киберспорт
Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей
Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.
Игромания.ру 07:42
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Авто
Audi в России начала продажи нового универсала Audi A6 Avant
Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый универсал Audi A6 Avant, а также на новые модификации седана Audi A6 45 TDI quattro и лифтбека Audi A7 Sportback 45 TDI quattro.
Автоновости дня 05:29
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Наука
Новый результат мирового уровня получен в эксперименте LHCb
Ученые НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ в составе международной исследовательской группы получили результат мирового уровня в ходе эксперимента LHCb на Большом адронном коллайдере.
Научная Россия вчера в 09:31
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25