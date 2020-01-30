В рамках так называемого „дела Голунова“ в Следственный комитет доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы. В настоящее время они допрашиваются следователями.

В Басманный суд Москвы поступили ходатайства Следственного комитета России о заключении под стражу бывших полицейских, задержанных по делу Голунова, сообщили в пресс-службе суда.

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