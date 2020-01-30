Происшествия
ВедомостиСК попросил суд арестовать полицейских по делу Голунова
В Басманный суд Москвы поступили ходатайства Следственного комитета России о заключении под стражу бывших полицейских, задержанных по делу Голунова, сообщили в пресс-службе суда.
Читать в источнике
Оценить228
В рамках так называемого „дела Голунова“ в Следственный комитет доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы. В настоящее время они допрашиваются следователями.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.
Политика
Мишустин заявил о недовольстве исполнением поручений президента
Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что недоволен тем, как исполняются поручения президента.
Армия и оружие
Украина пожаловалась ОБСЕ на российские мины в Донбассе
Украинская делегация при ОБСЕ пожаловалась миссии стран-участниц на использование вооруженными формированиями республик Донбасса запрещенных международными конвенциями противопехотных мин. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Общество
Игорь Николаев назвал размер своей будущей пенсии
Игорь Николаев, исполнитель из России, в ходе недавней беседы с представителями прессы рассказал, какую будет получать пенсию.
Общество
Японский миллиардер прекратил поиски спутницы для полета на Луну
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава заявил, что прекращает поиски спутницы для полета на Луну, передает РИА "Новости".
Общество
Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Хоккей
Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 693-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на девятое место в истории НХЛ.
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели мирных жителей при авиаударе по Идлибу
Десять мирных жителей погибли в результате авиаудара по сирийской провинции Идлиб, пишет агентство AFP, по данным которого удар нанесли российские ВКС.
Культура
Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»
В Москве состоялась светская премьера второго сезона сериала "Содержанки". Мероприятие прошло в кабаре-театре Crave.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайского коронавируса 2019-nCoV.
Транспорт
Депутаты просят прокурора Петербурга проверить рост тарифов на ЗСД
Депутаты Законодательного собрания от «Справедливой России» направили обращение на имя прокуратура Петербурга с требованием проверить повышение тарифов на проезд по ЗСД на соответствие законодательству.
Экономика
Трутнев сообщил о росте цен на жилье в Приморье из-за льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке вызвала рост стоимости жилья в регионе.
Гаджеты
Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android
Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.
Армия и оружие
Двое бойцов ВСУ были ранены в результате собственной оплошности
Укрофашисты пытались устроить провокации, открыв огонь по собственным позициям вблизи Лебединского и Березового, однако кара оказалась моментальной и в результате подрыва на своем же взрывном устройстве двое карателей получили серьезные ранения.
Происшествия
Задержанные по делу Ивана Голунова полицейские ответили на обвинения
Бывшие полицейские, задержанные по делу Ивана Голунова, ответили на обвинения.
Политика
Посольство России отреагировало на новые санкции США
Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах
Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Происшествия
СК открыл новые дела из-за контрабанды леса в Китай
Следственный комитет возбудил новые дела на участников преступного сообщества, занимающегося незаконным вывозом древесины из России в Китай.
Политика
Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров
Группа французских граждан, чьи родственники эмигрировали с полуострова в 1920-х годах, попросила парламент Крыма помочь с переездом на полуостров на постоянное место жительства, сообщил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Политика
Украина отказалась вновь покидать ПАСЕ из-за России
Делегация Украины отказалась вновь покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после того, как большинство депутатов поддержали резолюцию, подтвердившую полномочия делегации России в полном объеме.
Политика
Трамп указал на желание Болтона развязать «шестую мировую войну»
Трамп указал на то, что многие политики США отговаривали его дать должность советника Болтону, но он их не послушал.