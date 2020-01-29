Происшествия

RT на русскомRT на русскомЗадержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения

Ранее сообщалось, что СК просит об аресте экс-полицейских. 14 января сообщалось, что Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Журналист был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы.
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Светлана Петренко
В рамках так называемого „дела Голунова“ в Следственный комитет доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы. В настоящее время они допрашиваются следователями.
— Светлана ПетренкоПятый канал вчера в 10:10

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