Происшествия
RT на русскомЗадержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Ранее сообщалось, что СК просит об аресте экс-полицейских. 14 января сообщалось, что Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Журналист был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы.
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В рамках так называемого „дела Голунова“ в Следственный комитет доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы. В настоящее время они допрашиваются следователями.
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