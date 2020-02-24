Экономика

Независимая газетаНезависимая газетаЗадолженность физлиц по кредитам приблизилась к 800 миллиардам рублей

Замедление экономического роста в РФ в начале года продолжилось, потребительская активность сужается, а просроченная задолженность населения по кредитам снова растет. Об этом свидетельствуют данные Росстата, Минэкономразвития (МЭР), Центробанка (ЦБ) и экспертные оценки.
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Задолженность домохозяйств в 2019 году достигла 31%

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Как рассчитать полную стоимость кредита?

Аргументы и Факты23 февраля в 16:11

Кредиты без отдачи

Российская газетавчера в 10:50

Каждый россиянин задолжал банкам десятки тысяч рублей

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Независимая газетавчера в 12:52

Каждый экономически активный россиянин задолжал банкам 18–20 тыс. рублей

Невские Новостивчера в 07:56

Эксперты ОНФ: уровень закредитованности семей увеличился до 31% в 2019 году

Общероссийский Народный Фронтвчера в 04:31
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Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом

Комсомольская правда вчера в 15:55
Музыка

Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией

Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
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Общество

Вокруг украинской базы в Антарктиде на снегу появились красные пятна

Сообщается, что водоросли хламидомонады Chlamydomonas nivalis окрасили снег вокруг украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктиде.
Красная весна вчера в 14:57
Политика

На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса

В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.
ТК Звезда вчера в 16:32
Гаджеты

Новый Apple MacBook может быть основан на процессорах для смартфонов

В продажу через 12-18 месяцев могут поступить новые модели ноутбуков MacBook компании Apple, построенных на базе процессоров ARM, заявил аналитик компании KGI Securities Минг-Чи Куо, 24 февраля сообщает портал The Verge.
Красная весна вчера в 16:50
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
Биатлон

Антон Бабиков: «Планирую вернуться в свои лучшие кондиции»

Планирую вернуться в свои наилучшие кондиции, а где это позволит оказаться, покажет время, — сказал Бабиков.
Матч ТВ вчера в 12:09
Здоровье

Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что ее медицинский центр — частная клиника, поэтому его пациентам приходится платить.
РИА Новости вчера в 16:57
Происшествия

В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов

РИА Новости 22 февраля в 06:44
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК 23 февраля в 21:53
Общество

Присяжные признали кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании

РБК вчера в 11:59
Религия

День чудотворной Иверской иконы Божией Матери отмечается 25 февраля

25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.
Толк вчера в 23:36
Экономика

Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России.
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
RuNews24.ru вчера в 03:53
Политика

Владимир Путин обеспечил Россию мягкой силой

В топ-10 рейтинга мягких сил помимо США входят и две другие державы — Китай и Россия, которые, впрочем, авторы доклада к мягким сверхсилам не относят, так как оба этих государства ведут довольно агрессивную политику как на внутренней арене, так и за рубежом.
Коммерсантъ вчера в 19:05
Экономика

Американские индексы упали из-за угрозы пандемии

Падение индексов вызвала угроза пандемии.
РБК вчера в 09:48
Баскетбол

В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом

Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Москва 24 вчера в 13:40
Общество

Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
Известия вчера в 20:57
Транспорт

Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту

21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Ведомости вчера в 16:08
Единоборства

Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи

Президент России Владимир Путин в субботу вечером приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо, который проходит накануне Дня защитника Отечества в Сочи.
РИА Новости 22 февраля в 11:36
Экономика

В России изменят правила выдачи кредитов

В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество

Власти Китая рассказали о вакцине против коронавируса

Официальный Пекин уверен в скором завершении эпидемии Covid-19, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
РИА Новости вчера в 12:30
Происшествия

В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 77 150 человек, из них 2592 скончались, 24 734 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
РИА Новости 23 февраля в 22:23
Политика

Посольство России оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США

Посольство России в США обеспокоено голословными обвинениями о так называемом российском вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах.
RT на русском вчера в 21:23
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru вчера в 12:36
Гаджеты

Глава Redmi объявил о прекращении продаж Redmi K20 Pro

Напомним, на глобальном рынке Redmi K20 Pro предлагается под названием Xiaomi Mi 9T Pro.
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Происшествия

Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ

Следователи предполагают, что Чукаев, Чуканов и Воскресенский, зная о планах Васильева, усадили его в машину, убили и забрали деньги.
Lenta.ru вчера в 19:50
Авто

Американцы выпустили «гиперкар 21-го века»

Czinger 21C станет первым автомобилем компании, а в дальнейшем они планируют выпустить трековую модификацию гиперкара.
Tvoe-avto.com вчера в 16:11
Общество

В Турции археологи нашли древнее царство, победившее Фригию Мидаса

Найденный на древнем камне текст рассказывает о победе над Фригией, которой правил легендарный правитель Мидас, превращавший прикосновением руки любой предмет в золото.
Красная весна 22 февраля в 20:28
Армия и оружие

США провели учения на случай ядерного удара России

США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и возможной ответной реакции со стороны США, сообщил представитель Пентагона на брифинге.
Rambler News Service 22 февраля в 03:37
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