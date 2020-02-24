Экономика
Независимая газетаЗадолженность физлиц по кредитам приблизилась к 800 миллиардам рублей
Замедление экономического роста в РФ в начале года продолжилось, потребительская активность сужается, а просроченная задолженность населения по кредитам снова растет. Об этом свидетельствуют данные Росстата, Минэкономразвития (МЭР), Центробанка (ЦБ) и экспертные оценки.
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Задолженность физлиц по кредитам приблизилась к 800 миллиардам рублей
Независимая газетавчера в 12:52
Каждый экономически активный россиянин задолжал банкам 18–20 тыс. рублей
Невские Новостивчера в 07:56
Эксперты ОНФ: уровень закредитованности семей увеличился до 31% в 2019 году
Общероссийский Народный Фронтвчера в 04:31
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