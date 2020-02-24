Замедление экономического роста в РФ в начале года продолжилось, потребительская активность сужается, а просроченная задолженность населения по кредитам снова растет. Об этом свидетельствуют данные Росстата, Минэкономразвития (МЭР), Центробанка (ЦБ) и экспертные оценки.

Задолженность физлиц по кредитам приблизилась к 800 миллиардам рублей

Политика На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.

Гаджеты Новый Apple MacBook может быть основан на процессорах для смартфонов В продажу через 12-18 месяцев могут поступить новые модели ноутбуков MacBook компании Apple, построенных на базе процессоров ARM, заявил аналитик компании KGI Securities Минг-Чи Куо, 24 февраля сообщает портал The Verge.

Экономика Несколько сахарных заводов закрываются в России Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.

Общество В Совфеде объяснили изменение размера пенсии Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Религия День чудотворной Иверской иконы Божией Матери отмечается 25 февраля 25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.

Политика Владимир Путин обеспечил Россию мягкой силой В топ-10 рейтинга мягких сил помимо США входят и две другие державы — Китай и Россия, которые, впрочем, авторы доклада к мягким сверхсилам не относят, так как оба этих государства ведут довольно агрессивную политику как на внутренней арене, так и за рубежом.

Баскетбол В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.

Транспорт Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту 21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.

Единоборства Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи Президент России Владимир Путин в субботу вечером приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо, который проходит накануне Дня защитника Отечества в Сочи.

Экономика В России изменят правила выдачи кредитов В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами.

Происшествия В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 77 150 человек, из них 2592 скончались, 24 734 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

Общество ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.

Происшествия Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ Следователи предполагают, что Чукаев, Чуканов и Воскресенский, зная о планах Васильева, усадили его в машину, убили и забрали деньги.

Авто Американцы выпустили «гиперкар 21-го века» Czinger 21C станет первым автомобилем компании, а в дальнейшем они планируют выпустить трековую модификацию гиперкара.

Общество В Турции археологи нашли древнее царство, победившее Фригию Мидаса Найденный на древнем камне текст рассказывает о победе над Фригией, которой правил легендарный правитель Мидас, превращавший прикосновением руки любой предмет в золото.