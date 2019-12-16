Экономика
ПРАЙМЗадолженность по зарплате в РФ за ноябрь выросла на 10,2%
Суммарная задолженность по зарплате в РФ за ноябрь выросла на 269,3 миллиона рублей, или на 10,2%, и на 1 декабря составила 2,908 миллиарда рублей, сообщил Росстат.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 12:05, Ашберн
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, который признался в хищении, растрате и легализации более 14 млрд рублей.
Кино
«Союзмультфильм» восстановил пять мультфильмов для большого экрана
Среди восстановленных картин — «Сказка о царе Салтане», «Двенадцать месяцев», «Снежная Королева», «Щелкунчик» и «Тайна третьей планеты», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу киностудии.
Гаджеты
В Россию привезут вьетнамские «умные» телевизоры
Вьетнамская компания VinSmart Research & Manufacturer Joint Stock Company объявила о запуске пяти моделей «умных» телевизоров с Android TV.
Армия и оружие
Украинский военный погиб от обстрелов в Донбассе
Один военнослужащий вооружённых сил Украины погиб, а другой получил ранения во время обстрела в Донбассе.
Авто
Opel вернулся на российский рынок
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
Политика
Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ
В понедельник президентом России Владимиром Путиным подписан закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ, передает ТАСС.
Политика
Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Авто
Lada 4x4 получила новый интерьер
Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Политика
Путин и Меркель обсудили итоги «нормандского саммита»
"Нормандский саммит" Лидеры стран "нормандской четверки" в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже.
Финансы
В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Для сравнения: в этом году рубль (за две недели до конца 2019-го) укрепился к доллару только на 6,5 процента.
Гаджеты
Компания Apple использует в Mac Pro самую дешевую оперативную память
Ко всему, Apple в Mac Pro установила самую медленную память, построенную на чипах Micron.
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха
В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.
Футбол
Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы
Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.
Общество
Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
Издание "Ведомости" в понедельник сообщило, что в ближайшие годы Москва планирует вывозить часть своего мусора, а также остатки от сжигания мусора на полигоны близлежащих регионов, в частности, во Владимирскую область.
Общество
Роскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
Общество
Верховный суд отменил отказ привлечь к погашению долгов детей должника
Ранее в декабре коллегия по экономическим спорам Верховного суда приняла еще одно резонансное решение, отменив решение об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности наследников должника.
Политика
Глава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии
Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве Шеремета решила сотрудничать со следствием
Следствие установило, что членами группировки, совершившей убийство журналиста, были пять человек.
Политика
Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас, обратившись к Соединенным Штатам заявил, что его страна выступает против иностранного вмешательства.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который вводит налог для самозанятых в 19 регионах РФ с 1 января 2020 года.
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Происшествия
В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и совершении служебного подлога в отношении двух севастопольских чиновников после обрушения парковки вместе с автомобилями, сообщает крымское управление СК РФ.
Футбол
«Кристал Пэлас» — «Брайтон»: прогноз Юрия Розанова на встречу АПЛ
Известный телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз на встречу английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Брайтон».
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Происшествия
Из дома дочери экс-главы «Формулы-1» похитили украшения на $67 млн
Трое грабителей ворвались в особняк дочери бывшего владельца и генерального директора «Формулы-1» Берни Экклстоуна, откуда похитили драгоценности общей стоимостью 67 миллионов долларов США.
Политика
Эрдоган пообещал признать геноцид американских индейцев
Эрдоган призвал президент США Дональда Трампа не ухудшать отношения между Турцией и США и отказаться от комментариев в адрес событий 1915 года, когда в Османской империи произошли те самые события, что в Армении называют геноцидом (в Турции, однако, указывают на то, что в этот период в стране шла гражданская война, и среди турков жертв было не меньше, чем среди армян).