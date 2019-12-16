Суммарная задолженность по зарплате в РФ за ноябрь выросла на 269,3 миллиона рублей, или на 10,2%, и на 1 декабря составила 2,908 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Задолженность по зарплате в РФ за ноябрь выросла на 10,2%

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