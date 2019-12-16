Экономика

ПРАЙМПРАЙМЗадолженность по зарплате в РФ за ноябрь выросла на 10,2%

Суммарная задолженность по зарплате в РФ за ноябрь выросла на 269,3 миллиона рублей, или на 10,2%, и на 1 декабря составила 2,908 миллиарда рублей, сообщил Росстат.
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Долги по зарплате россиян выросли на 10%

URA.Ru09:28

Долги по зарплате в Кузбассе выросли на четверть за месяц

VSE42.RU02:45

Работодатели задолжали россиянам 2,9 миллиарда рублей

Комсомольская правда08:57

Задолженность по зарплате в ноябре выросла на 10,2%

Коммерсантъ08:54

Работодатели задолжали россиянам 2,9 млрд рублей

News.ru08:22

Долги по зарплате в РФ в ноябре выросли до 2,9 млрд рублей

Интерфакс08:10

Долги по зарплате в России выросли до 2,9 млрд рублей

Газета.Ru09:26
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Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, который признался в хищении, растрате и легализации более 14 млрд рублей.
Газета.Ru 07:14
Кино

«Союзмультфильм» восстановил пять мультфильмов для большого экрана

Среди восстановленных картин — «Сказка о царе Салтане», «Двенадцать месяцев», «Снежная Королева», «Щелкунчик» и «Тайна третьей планеты», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу киностудии.
News.ru 08:15
Гаджеты

В Россию привезут вьетнамские «умные» телевизоры

Вьетнамская компания VinSmart Research & Manufacturer Joint Stock Company объявила о запуске пяти моделей «умных» телевизоров с Android TV.
Ferra 09:16
Армия и оружие

Украинский военный погиб от обстрелов в Донбассе

Один военнослужащий вооружённых сил Украины погиб, а другой получил ранения во время обстрела в Донбассе.
News.ru 14 декабря в 11:37
Авто

Opel вернулся на российский рынок

В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
РИА Новости 04:28
Политика

Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ

В понедельник президентом России Владимиром Путиным подписан закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:08
Политика

Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Газета.Ru 07:33
Авто

Lada 4x4 получила новый интерьер

Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Коммерсантъ 05:27
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru вчера в 11:44
Политика

Путин и Меркель обсудили итоги «нормандского саммита»

"Нормандский саммит" Лидеры стран "нормандской четверки" в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже.
РИА Новости 09:44
Финансы

В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Для сравнения: в этом году рубль (за две недели до конца 2019-го) укрепился к доллару только на 6,5 процента.
Российская газета 14 декабря в 22:00
Гаджеты

Компания Apple использует в Mac Pro самую дешевую оперативную память

Ко всему, Apple в Mac Pro установила самую медленную память, построенную на чипах Micron.
Shraibikus News 09:19
Происшествия

В Берлине вскрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха

В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.
Интерфакс 09:36
Футбол

Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.
РБК 08:56
Общество

Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов

Издание "Ведомости" в понедельник сообщило, что в ближайшие годы Москва планирует вывозить часть своего мусора, а также остатки от сжигания мусора на полигоны близлежащих регионов, в частности, во Владимирскую область.
РИА Новости 11:11
Общество

Роскачество проверило органические продукты

Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:43
Общество

Верховный суд отменил отказ привлечь к погашению долгов детей должника

Ранее в декабре коллегия по экономическим спорам Верховного суда приняла еще одно резонансное решение, отменив решение об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности наследников должника.
РБК 10:10
Политика

Глава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии

Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес.
Известия 10:06
Происшествия

Подозреваемая в убийстве Шеремета решила сотрудничать со следствием

Следствие установило, что членами группировки, совершившей убийство журналиста, были пять человек.
Наша версия 09:14
Политика

Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас, обратившись к Соединенным Штатам заявил, что его страна выступает против иностранного вмешательства.
HotGeo 13 декабря в 14:05
Фигурное катание

Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

РИА Новости 07:38
Общество

Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который вводит налог для самозанятых в 19 регионах РФ с 1 января 2020 года.
Аргументы и Факты вчера в 08:17
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru вчера в 16:19
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ вчера в 12:54
Происшествия

В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и совершении служебного подлога в отношении двух севастопольских чиновников после обрушения парковки вместе с автомобилями, сообщает крымское управление СК РФ.
РИА Новости 10:45
Футбол

«Кристал Пэлас» — «Брайтон»: прогноз Юрия Розанова на встречу АПЛ

Известный телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз на встречу английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Брайтон».
Чемпионат 07:00
Здоровье

Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков

В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Доктор Питер 09:40
Происшествия

Из дома дочери экс-главы «Формулы-1» похитили украшения на $67 млн

Трое грабителей ворвались в особняк дочери бывшего владельца и генерального директора «Формулы-1» Берни Экклстоуна, откуда похитили драгоценности общей стоимостью 67 миллионов долларов США.
RuNews24.ru 05:31
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Ухте

РБК 10:43
Политика

Эрдоган пообещал признать геноцид американских индейцев

Эрдоган призвал президент США Дональда Трампа не ухудшать отношения между Турцией и США и отказаться от комментариев в адрес событий 1915 года, когда в Османской империи произошли те самые события, что в Армении называют геноцидом (в Турции, однако, указывают на то, что в этот период в стране шла гражданская война, и среди турков жертв было не меньше, чем среди армян).
Хакасия-Информ вчера в 20:21
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