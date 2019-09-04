Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЗадорнов: ставка ипотеки к концу 2020 года может опуститься ниже 9%

Средняя ипотечная ставка в России к концу текущего года опустится ниже 10%, а к концу следующего года есть шанс, что она будет уже ниже 9%, заявил глава группы "Открытие" Михаил Задорнов в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
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Костин прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 8%

Москва 2409:36

Задорнов: ставка ипотеки к концу 2020 года может опуститься ниже 9%

РИА Новости07:32

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Rambler News Service06:09

Глава ВТБ дал прогноз о сроках снижения ставки по ипотеке

РЕН ТВ06:19

В России могут упасть ставки по ипотеке

Говорит Москва06:00

Глава ВТБ считает, что ставки по ипотеке за 2 года могут снизиться до 8%

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