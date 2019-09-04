Экономика
Rambler News ServiceГлава ВТБ дал прогноз ставки по ипотеке
Ставка по ипотеке может опуститься до 9% в следующем году, а в перспективе двух лет — до 8% на фоне прогнозах снижения инфляции, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин на полях ВЭФ-2019.
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Костин: ставка по ипотеке может опуститься до 8% в перспективе двух лет
Будущее России. Национальные проекты05:48
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Политика
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Происшествия
Названы вероятные причины крушения Су-25 на Ставрополье
Следствие рассматривает ошибку пилотов и отказ техники в качестве основных причин крушения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье, сообщил источник в военных кругах.
Взгляд.ру 07:45
Общество
Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО
В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.
Газета.Ru вчера в 14:41
Армия и оружие
Индия заказала у России оружия на $14,5 млрд
Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
РБК 08:22
Экономика
Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков
Доля потребителей, способных без сложностей получить ссуды в российских банках, в первом полугодии 2019-го сократилась до 10,8%, свидетельствуют расчеты бюро кредитных историй «Эквифакс», которое аккумулирует информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка (60% рынка, по оценке самого БКИ) и МФО (90–95% рынка).
РБК 00:05
Происшествия
Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков
Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков, передает агентство «Москва».
Медиазона вчера в 03:43
Единоборства
Нурмагомедову предстоит похудеть до взвешивания перед боем с Порье
Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову предстоит похудеть на 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед поединком с американским спортсменом Дастином Порье.
Известия 06:39
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
Газета.Ru 06:53
Авто
Представили серийный вариант электрокара Honda E
В оснащении Honda E будет находиться электромотор с двумя выходными мощностями, — 134 л.с. и 152 л.с. Сообщается, что первую «сотню» электрокар сможет набрать за 8 секунд.
Тарантас Ньюс 03:16
Политика
Украина заявила о готовности участвовать в переговорах по газу
Украина готова принять участие в трехсторонних переговорах по газу с РФ и Еврокомиссией уже в сентябре, заявил новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время телефонной беседы с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
РИА Новости 06:50
Политика
В Совфеде назвали цель зарубежных организаторов беспорядков в Москве
После акции 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.
РЕН ТВ 08:15
Происшествия
Туристка попала в реанимацию в Москве из-за храпа мужа
В Москве бразильская туристка была госпитализирована в отделение реанимации из-за храпа мужа.
Газета.Ru 07:38
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Политика
Украина объявила в розыск главу крымского избиркома
Созданная Киевом «прокуратура Автономной Республики Крым» (АРК) объявила в розыск главу Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева, которого украинские власти обвиняют в госизмене и посягательстве на территориальную целостность страны.
RT на русском 07:38
Футбол
Клубы РПЛ узнали своих соперников в Кубке России
Клубы РПЛ узнали своих оппонентов в Кубке России. Сегодня в результате жеребьевки стали известны все пары 1\16 финала турнира.
Vprognoze.ru 04:03
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Общество
Economist представил рейтинг лучших городов мира
Вена защитила титул лучшего города мира по уровню качества жизни и второй год подряд возглавила рейтинг аналитического подразделения британского журнала Economist Economist Intelligence Unit (EIU).
ТАСС 04:22
Здоровье
Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Экономика
Орешкин предложил в 20 раз удешевить процедуру банкротства физлиц
Минэкономразвития готовит предложения в законы и нормативные акты, чтобы кардинально снизить расходы физического лица для признания себя банкротом через суд, заявил в интервью Business FM министр Максим Орешкин.
Ведомости 08:35
Политика
Глава офиса Зеленского на заседании Рады спародировал Порошенко
Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан спародировал экс-главу государства Петра Порошенко во время выступления последнего в Верховной раде, соответствующее видео опубликовано в Twitter.
REGNUM 08:47
Космос
Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца
ТАСС 02 сентября в 20:01
Футбол
Ляпорт перенес операцию на колене
Как сообщает AFP, французу прооперировали колено, которое он повредил во время матча чемпионата Англии с «Брайтоном» (4:0). Длительность восстановления Ляпорта пока не сообщается.
Спорт-Экспресс 07:38
Происшествия
Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за картинок в Telegram-канале
Известно лишь, что по заявлению Кравчука полиция пришла к координатору штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексею Ворсину.
РБК 06:21
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
РИА Новости 04:11
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке
Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке Актриса не стала опровергать сообщения о своей тяжелой болезни.
Экспресс газета 08:28
Кино
Безруков предложил «брать мзду» за прокат западного кино в России
Народный артист Сергей Безруков выступил с предложением применить новые меры по поддержке отечественного кинематографа.
Московский Комсомолец 07:14
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30