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Ведомости
Ведомости

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный прирост проблемных кредитов

В пресс-службе Сбербанка «Ведомостям» пояснили, что речь идет об одном клиенте, который давно не обслуживает свой кредит и является проблемным. В целом же в кредитной организации не наблюдается ухудшения платежной дисциплины корпоративных клиентов и увеличения просрочки.В источнике
С чего всё началось
РБК

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Наибольший вклад в негативную динамику внес Сбербанк, сказал РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб.
РБК17:00
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РБК

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

РБК17:00
РИА Новости

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

РИА Новости02:05
ТАСС

РБК: заемщик Сбербанка обеспечил в июле рекорд прироста проблемных кредитов

ТАСС01:39
Телеканал 360°

Рост проблемных кредитов в России стал рекордным из-за одного заемщика Сбербанка

Телеканал 360°04:08
Коммерсантъ

Заемщика задержали за незаконный кредит

Коммерсантъвчера в 12:09
Новая газета

Цвет комиссии — зеленый. Как Сбербанк проиграл войну с ЦБ, но отыгрался на собственных клиентах

Новая газетавчера в 08:13
ПРАЙМ

Просроченная задолженность заемщиков в России в июле впервые превысила 4 трлн рублей

ПРАЙМвчера в 08:01

В РФС объяснили ситуацию с выплатами школам за Головина

Москва, 28 августа 2020, 11:34 — REGNUM Училище олимпийского резерва (УОР) города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области не получило выплат за полузащитника Александра Головина, потому не зарегистрировала его как своего игрока.
REGNUM04:34

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РИА Новости03:13
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

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РИА Новости03:58
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Мишустин утвердил субсидирование ввоза препарата «Онкаспар» в Россию

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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

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Интерфаксвчера в 08:05
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