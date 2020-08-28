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Ведомости
Ведомости

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный прирост проблемных кредитов

В пресс-службе Сбербанка «Ведомостям» пояснили, что речь идет об одном клиенте, который давно не обслуживает свой кредит и является проблемным. В целом же в кредитной организации не наблюдается ухудшения платежной дисциплины корпоративных клиентов и увеличения просрочки.В источнике
С чего всё началось
РБК

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

За июль в категорию проблемных перешли долги на 271,5 млрд руб. — это максимальный месячный прирост с января 2019 года, когда было зафиксировано техническое увеличение просрочки из-за перехода банков на новые стандарты отчетности МСФО 9 (+478,7 млрд руб.).
РБК17:00
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Телеканал 360°

Рост проблемных кредитов в России стал рекордным из-за одного заемщика Сбербанка

Телеканал 360°04:08
РИА Новости

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

РИА Новости02:05
ПРАЙМ

Просроченная задолженность заемщиков в России в июле впервые превысила 4 трлн рублей

ПРАЙМвчера в 08:01
РБК

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

РБК17:00
Коммерсантъ

Заемщика задержали за незаконный кредит

Коммерсантъвчера в 12:09
Новая газета

Цвет комиссии — зеленый. Как Сбербанк проиграл войну с ЦБ, но отыгрался на собственных клиентах

Новая газетавчера в 08:13
ТАСС

РБК: заемщик Сбербанка обеспечил в июле рекорд прироста проблемных кредитов

ТАСС01:39

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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«Почта России» в Татарстане получила партию грузовиков КамАЗ

Как сообщает портал "Новые автомобили", переданная "КАМАЗом" компании "Почта России", насчитывает более десятка единиц техники, включая: 10 автомобилей модели КАМАЗ-5325, 3 тягача КАМАЗ-5490 (один - 401-сильный газовый, два - традиционных дизельных) и 2 новых магистральных тягача КАМАЗ-54901 - их передали с целью тестового использования в течение 6 месяцев.
Новые автомобили04:17
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Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новости09:05

Туристическая компания «Санвэй» объявила о прекращении деятельности

Компания попросила заказчиков, турагентства и партнеров не принимать "импульсивных и необдуманных решений", так как там считают, что общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату, и стоимости имущественного комплекса будет достаточно для расчетов со всеми кредиторами.
РИА Новости10:01
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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РФС отменил удаление игрока «Динамо» Скопинцева в матче с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что удаление защитника московского "Динамо" Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура чемпионата России было отменено.
Газета.Ru09:58

Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана

В ходе заседания Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия, ЮАР в числе прочих прямо заявили, что отказывают США в праве запускать механизм восстановления санкций, так как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.
Взгляд.ру25 августа в 16:30
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