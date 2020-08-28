Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный прирост проблемных кредитов
В пресс-службе Сбербанка «Ведомостям» пояснили, что речь идет об одном клиенте, который давно не обслуживает свой кредит и является проблемным. В целом же в кредитной организации не наблюдается ухудшения платежной дисциплины корпоративных клиентов и увеличения просрочки.В источнике
С чего всё началось
Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов
За июль в категорию проблемных перешли долги на 271,5 млрд руб. — это максимальный месячный прирост с января 2019 года, когда было зафиксировано техническое увеличение просрочки из-за перехода банков на новые стандарты отчетности МСФО 9 (+478,7 млрд руб.).
РБК17:00
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