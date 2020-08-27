Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

РИА Новости02:05
Коммерсантъ

Заемщика задержали за незаконный кредит

Коммерсантъвчера в 12:09
ФАН

Из-за заемщика Сбербанка в России увеличился объем проблемных кредитов

ФАН22:04
РБК

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

РБК17:00
Банки.ру

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Банки.ру01:48
Новая газета

Цвет комиссии — зеленый. Как Сбербанк проиграл войну с ЦБ, но отыгрался на собственных клиентах

Новая газетавчера в 08:13
ПРАЙМ

Просроченная задолженность заемщиков в России в июле впервые превысила 4 трлн рублей

ПРАЙМвчера в 08:01

Минтруд предложил барьер для борьбы с обналичкой через трудовые споры

Минюст 24 августа опубликовал проект поправок в Трудовой кодекс, в котором предлагалось лишить подобные комиссии права рассматривать трудовые споры о взыскании задержанных зарплат через выдачу исполнительных документов: такое право он хочет оставить только за судами.
РБК22:00

В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж

Уточняется, что необходимость отправки космонавтов только из России связана с ожидающимся в апреле 2020 года прилётом на МКС нового российского модуля "Наука", что потребует выполнения большого количества работ, в том числе выходов в открытое космическое пространство для ввода его в эксплуатацию.
Life.ru23:13
3

Разрешен парадокс, связанный с перемычкой нашей Галактики

В настоящее время перемычка как раз встречается с одним из рукавов Млечного пути, поэтому при наблюдениях галактического центра мы видим более крупную и медленную перемычку, в то время как наблюдения движения звезд, расположенных в окрестностях Солнца, выявляют истинные размер и скорость движения перемычки, пояснили авторы свою концепцию.
AstroNews.ru26 августа в 06:57
1