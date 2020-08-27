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РБК
РБК

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Наибольший вклад в негативную динамику внес Сбербанк, сказал РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
РБК

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК17:00
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News.ru

Объём просроченных кредитов в Сбербанке побил исторический рекорд

News.ru02:45
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Коммерсантъвчера в 12:09
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РБК: заемщик Сбербанка обеспечил в июле рекорд прироста проблемных кредитов

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Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

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Новая газета

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