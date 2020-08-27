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РБК
РБК

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Наибольший вклад в негативную динамику внес Сбербанк, сказал РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
РБК

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

За июль в категорию проблемных перешли долги на 271,5 млрд руб. — это максимальный месячный прирост с января 2019 года, когда было зафиксировано техническое увеличение просрочки из-за перехода банков на новые стандарты отчетности МСФО 9 (+478,7 млрд руб.).
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