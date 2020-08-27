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РБК
РБК

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).В источнике
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ПРАЙМ

Кредитные карты в РФ отыграли «коронавирусное» падение

ПРАЙМ23:15
ФАН

Из-за заемщика Сбербанка в России увеличился объем проблемных кредитов

ФАН22:04
Долг.рф

В России увеличился объем проблемных кредитов

Долг.рф17:59
РБК

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

РБК17:00
Коммерсантъ

Заемщика задержали за незаконный кредит

Коммерсантъвчера в 12:09
Новая газета

Цвет комиссии — зеленый. Как Сбербанк проиграл войну с ЦБ, но отыгрался на собственных клиентах

Новая газетавчера в 08:13

«Манчестер Сити» предложил за Месси €100 млн и трех футболистов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» из-за ограничений по финансовому fair play может потратить на трансфер аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси €100 млн, поэтому руководство команды готово предложить каталонскому клубу также футболистов Габриэля Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.
Известия17:50

«Зенит» подал запрос в РФС по двум эпизодам матча с «Динамо»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу двух эпизодов в матче пятого тура чемпионата России против «Динамо».
Нева Спортвчера в 14:16
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Путин сообщил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

По словам Путина, резерв не будет задействован до тех пор, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".
Газета.Ruвчера в 08:57
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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Walmart объединилась с Microsoft для покупки TikTok

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что китайская фирма ByteDance, которая владеет TikTok, получила предложения о покупке американского подразделения соцсети от Oracle и Microsoft совместно с Walmart.
РБК17:16
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По ту сторону сцены: BioWare показала кадры из Dragon Age 4 и рассказала о разработке игры

В рамках Opening Night Live, церемонии открытия выставки gamescom 2020, показали ролик, посвящённый студии BioWare и разработке Dragon Age 4. По словам руководителя коллектива Кейси Хадсона (Casey Hudson), проект всё ещё на ранней стадии производства.
3DNewsвчера в 15:26