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РБК
РБК

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).В источнике
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ФАН

Из-за заемщика Сбербанка в России увеличился объем проблемных кредитов

ФАН22:04
Долг.рф

В России увеличился объем проблемных кредитов

Долг.рф17:59
РБК

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

РБК17:00
Коммерсантъ

Заемщика задержали за незаконный кредит

Коммерсантъвчера в 12:09
Новая газета

Цвет комиссии — зеленый. Как Сбербанк проиграл войну с ЦБ, но отыгрался на собственных клиентах

Новая газетавчера в 08:13
ПРАЙМ

Просроченная задолженность заемщиков в России в июле впервые превысила 4 трлн рублей

ПРАЙМвчера в 08:01

Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быстрое задержание подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь" на трассе Киев — Харьков и призвал не допустить возвращения "лихих 90-х".
Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
РИА Новости17:34
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Volkswagen запустила производство нового электрокроссовера ID.4

В 15-минутном ролике немецкий концерн демонстрирует первый выпущенный экземпляр серийного Volkswagen ID.4. Это событие произошло на собственном немецком заводе в Цвикау: там, где также выпускается электрическая модель ID.3. В видеоролике новый генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер особо выделяет этот памятный момент.
SpeedMeвчера в 03:42
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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