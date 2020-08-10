Россиянам дадут возможность самостоятельно исправить кредитную историю
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По истечении указанного срока банки не смогут увидеть негативную информацию, например о длительных просрочках или неплатежах. Кроме того, россияне смогут самостоятельно исправить свою кредитную историю в том случае, если банк не хочет вносить в нее корректные изменения.В источнике
С чего всё началось
«Граждане смогут исправить свою кредитную историю»
Россияне получат возможность исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк сам отказывается это делать. Также граждане смогут узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика неограниченное количество раз.
Известия17:01
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