Россиянам дадут возможность самостоятельно исправить кредитную историю

По истечении указанного срока банки не смогут увидеть негативную информацию, например о длительных просрочках или неплатежах. Кроме того, россияне смогут самостоятельно исправить свою кредитную историю в том случае, если банк не хочет вносить в нее корректные изменения.