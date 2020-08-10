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Долги.ру
Долги.ру

Россиянам дадут возможность самостоятельно исправить кредитную историю

По истечении указанного срока банки не смогут увидеть негативную информацию, например о длительных просрочках или неплатежах. Кроме того, россияне смогут самостоятельно исправить свою кредитную историю в том случае, если банк не хочет вносить в нее корректные изменения.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Граждане смогут исправить свою кредитную историю»

Россияне получат возможность исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк сам отказывается это делать. Также граждане смогут узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика неограниченное количество раз.
Известия17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Россияне смогут изменить свою кредитную историю

Газета.Ru11:47
Телеканал 360°

Кредитная история будет храниться семь лет вместо десяти

Телеканал 360°10:14
ТК Звезда

СМИ: россияне смогут исправлять кредитную историю

ТК Звезда18:40
URA.Ru

Россияне смогут исправить свою кредитную историю

URA.Ru01:46
Комсомольская правда

Эксперт рассказал, как можно исправить свою кредитную историю

Комсомольская правда01:34
Life.ru

У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Life.ru20:42
Известия

Эксперт оценил влияние кредитной истории на возможность получить заем

Известия06:43

Лавров обсудил с белорусским коллегой задержание журналистов из России

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с белорусским коллегой Владимиром Макеем инцидент с задержанием российских журналистов в Минске, сообщило внешнеполитическое ведомство Белоруссии.
Лавров обсудил с белорусским коллегой задержание журналистов из России
RT на русском12:14

Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна и подконтрольных лиц имущества более чем на 1 миллиард рублей, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
РИА Новости10:38
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспектива13:03
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Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное дело00:03
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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