Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЗаемщики тратят на новые кредиты больше половины доходов

28 января Банк России представил доклад «О развитии банковского сектора РФ в 2019 году», где впервые обнародовал данные о ПДН заемщиков-физлиц. Согласно данным ЦБ, более половины необеспеченных потребительских ссуд были выданы клиентам, которые тратят на их погашение более 50% дохода.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

В 2019 году российские банки сократили выдачу кредитов на фоне ограничений ЦБ

Коммерсантъ01:11

ЦБ увидел дополнительные риски в увеличении банками сроков по потребкредитам

Интерфаксвчера в 08:03

Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

РБКвчера в 23:00

Платежом прекрасен: каждый пятый заемщик тратит на долги более 80% дохода

Известиявчера в 16:01

Банки стали выдавать россиянам меньше кредитов

URA.Ru00:40

ЦБ обеспокоен увеличением банками сроков кредитов для обхода лимитов по долговой нагрузке

ТАССвчера в 07:33

Центробанк: необеспеченное кредитование все еще растет быстрее номинальных доходов россиян

Банки.рувчера в 07:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Происшествия

В Кемерове двое людей госпитализированы с подозрением на коронавирус

ВКемеровскую областную инфекционную больницу доставлены два пациента (один взрослый и один ребенок) с подозрением за заражение коронавирусом, сообщила пресс-служба областного департамента.
Сибдепо 00:09
Общество

В Кремле прокомментировали ход расследования по делу Голунова

Кремль не имеет намерений и возможности вмешиваться в работу Следственного комитета по делу Ивана Голунова, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:25
Происшествия

В Краснодаре из-за пожара в школе эвакуировали 800 детей

Учителя экстренно вывели всех детей на спортплощадку возле учебного заведения. В общей сложности было эвакуировано 800 школьников.
Российская газета 04:01
Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

РИА Новости 01:25
Здоровье

Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ

Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
АБН 00:34
Политика

Песков сообщил об отсутствии поддержки «сделки века» Палестиной

План США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, названный «сделкой века», получил поддержку со стороны Израиля и других государств, но встретил категорическое неприятие палестинцев.
Известия 04:54
Общество

Китай передал России геном нового коронавируса

Китайская сторона передала российским специалистам геном нового коронавируса. Учёные двух стран занимаются разработкой вакцины.
RT на русском 02:45
Авто

DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер

Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
Motor вчера в 09:22
Общество

Иностранцев могут обязать предоставлять медсправки при въезде в РФ

Министерство внутренних дел России планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в нашу страну проходить дактилоскопию, а также предоставлять на погранконтроле медицинские справки.
Российская газета 05:21
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 27 января в 09:00
Политика

Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Мишустин подписал распоряжения о назначениях в аппарате правительства В числе задач заместителя председателя правительства – руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко – организация планирования работы правительства, общий контроль реализации нацпроектов.
Право.ру 01:16
Политика

Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая

Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
ГЛАС.RU 05:12
Политика

Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима

РИА Новости 04:46
Космос

Самая горячая из известных экзопланет расщепляет молекулы водорода

Расщепление водорода наблюдается на дневной стороне экзопланеты. В то же время на ночной стороне происходит обратный процесс.
3DNews 27 января в 08:48
Общество

Казахстан полностью приостановит транспортное сообщение с Китаем

Казахстан с 3 февраля приостанавливает регулярное воздушное сообщение с КНР.
ТАСС 05:10
Общество

ФСБ выявила ещё один рассылавший сообщения о минировании сервис

В ФСБ России сообщили, что обнаружен ещё один сервис, с которого велась рассылка сообщений о минировании, — швейцарский Protonmail.
RT на русском 03:04
Общество

В Екатеринбург из Перми привезли более 20 автомобилей скорой помощи

Наша Газета (г. Екатеринбург) 03:44
Спорт

WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян

Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Вести.Ru 05:10
Технологии

Mail.Ru открывает предзаказы на колонку с «Марусей»

Вести.Ru 02:59
Кино

Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
ToDay News Ufa 01:03
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Известия 01:38
Политика

МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
РИА Новости 03:58
Футбол

Дмитрий Тарасов отправился на второй сбор «Рубина»

Российская газета 03:35
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух

Два человека погибли и семь пострадали, по уточненным данным, при столкновении в Ростовской области четырех автомобилей, в том числе автобуса и фуры, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:31
Музыка

Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
РИА Новости вчера в 13:53
Общество

Минздрав РФ подготовил рекомендации по лечению коронавируса

Zhang Yuwei / Globallookpress Минздрав России подготовил временные методические рекомендации по борьбе с коронавирусом.
РЕН ТВ 04:01
Общество

Вспышка коронавируса может повлиять на выход нового iPhone

Например, на сроках начала производства новой бюджетной модели смартфона iPhone корпорации Apple, пишет агентство Bloomberg.
Neva.Today вчера в 22:28
Политика

В Кремле прокомментировали идею ввести термин «Верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции РФ термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Экономика

Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Газета.Ru вчера в 11:05
Шоу-бизнес

Пелагея и Иван Телегин душевно отметили день рождения общей дочери

Незадолго до Нового года Иван Телегин и Пелагея поведали, что больше не являются мужем и женой.
Woman.ru 04:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное