Экономика
КоммерсантъЗаемщики тратят на новые кредиты больше половины доходов
28 января Банк России представил доклад «О развитии банковского сектора РФ в 2019 году», где впервые обнародовал данные о ПДН заемщиков-физлиц. Согласно данным ЦБ, более половины необеспеченных потребительских ссуд были выданы клиентам, которые тратят на их погашение более 50% дохода.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Происшествия
В Кемерове двое людей госпитализированы с подозрением на коронавирус
ВКемеровскую областную инфекционную больницу доставлены два пациента (один взрослый и один ребенок) с подозрением за заражение коронавирусом, сообщила пресс-служба областного департамента.
Общество
В Кремле прокомментировали ход расследования по делу Голунова
Кремль не имеет намерений и возможности вмешиваться в работу Следственного комитета по делу Ивана Голунова, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
В Краснодаре из-за пожара в школе эвакуировали 800 детей
Учителя экстренно вывели всех детей на спортплощадку возле учебного заведения. В общей сложности было эвакуировано 800 школьников.
Здоровье
Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ
Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
Политика
Песков сообщил об отсутствии поддержки «сделки века» Палестиной
План США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, названный «сделкой века», получил поддержку со стороны Израиля и других государств, но встретил категорическое неприятие палестинцев.
Общество
Китай передал России геном нового коронавируса
Китайская сторона передала российским специалистам геном нового коронавируса. Учёные двух стран занимаются разработкой вакцины.
Авто
DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер
Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
Общество
Иностранцев могут обязать предоставлять медсправки при въезде в РФ
Министерство внутренних дел России планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в нашу страну проходить дактилоскопию, а также предоставлять на погранконтроле медицинские справки.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Политика
Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Мишустин подписал распоряжения о назначениях в аппарате правительства В числе задач заместителя председателя правительства – руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко – организация планирования работы правительства, общий контроль реализации нацпроектов.
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Космос
Самая горячая из известных экзопланет расщепляет молекулы водорода
Расщепление водорода наблюдается на дневной стороне экзопланеты. В то же время на ночной стороне происходит обратный процесс.
Общество
Казахстан полностью приостановит транспортное сообщение с Китаем
Казахстан с 3 февраля приостанавливает регулярное воздушное сообщение с КНР.
Общество
ФСБ выявила ещё один рассылавший сообщения о минировании сервис
В ФСБ России сообщили, что обнаружен ещё один сервис, с которого велась рассылка сообщений о минировании, — швейцарский Protonmail.
Общество
В Екатеринбург из Перми привезли более 20 автомобилей скорой помощи
Спорт
WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян
Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Политика
МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов
Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
Футбол
Дмитрий Тарасов отправился на второй сбор «Рубина»
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух
Два человека погибли и семь пострадали, по уточненным данным, при столкновении в Ростовской области четырех автомобилей, в том числе автобуса и фуры, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Музыка
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
Общество
Минздрав РФ подготовил рекомендации по лечению коронавируса
Zhang Yuwei / Globallookpress Минздрав России подготовил временные методические рекомендации по борьбе с коронавирусом.
Общество
Вспышка коронавируса может повлиять на выход нового iPhone
Например, на сроках начала производства новой бюджетной модели смартфона iPhone корпорации Apple, пишет агентство Bloomberg.
Политика
В Кремле прокомментировали идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции РФ термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Шоу-бизнес
Пелагея и Иван Телегин душевно отметили день рождения общей дочери
Незадолго до Нового года Иван Телегин и Пелагея поведали, что больше не являются мужем и женой.