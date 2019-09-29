Финансы

Газета.RuГазета.RuЗаемщиков начали оценивать по долговой нагрузке

С 1 октября кредитор, принимая решение о выдаче клиенту кредита или займа, обязан учитывать показатель его долговой нагрузки. В итоге банки и МФО станут чаще отказывать в выдаче денег. С одной стороны, люди не попадут в долговую яму.
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В России с сегодняшнего дня действуют новые правила выдачи потребительских кредитов

Эхо Москвы04:32

Заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке

Газета.Ru01:45

Центробанк ограничил выдачу кредитов россиянам

URA.Ruвчера в 19:48

Банки начнут рассчитывать показатель долговой нагрузки граждан

ТАССвчера в 17:16

Российских заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке

РБКвчера в 17:00

ЦБ ограничил банки в выдаче потребительских кредитов

Российская газетавчера в 17:15

Бедным больше не дадут взаймы. Как работают новые ограничения Центробанка для потребкредитов

Новая газета29 сентября в 03:51
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Политика

МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова

Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 29 сентября в 14:22
Политика

Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
ТАСС 03:55
Общество

Детские онкологи центра Блохина угрожают уволиться в полном составе

Национальный исследовательский медцентр имени Н. Н. Блохина может лишиться детских онкологов. Все врачи написали заявления об увольнении.
Gazeta.SPb вчера в 11:49
Общество

Давление в Москве достигло рекордного «барического дна»

Утром 1 октября в Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление — 730 мм ртутного столба.
Известия 03:39
Происшествия

На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Экономика

«Лукойл» начинает новый выкуп акций на $3 млрд

В сообщении говорится, что всего компания намерена выкупить с рынка 36,3 млн акций, что составляет 5,1% капитала из расчета по $82,74 (цена закрытия в понедельник) за одну депозитарную расписку на Лондонской бирже.
Ведомости 04:20
Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Экономика

Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян

Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Политика

Крымские депутаты изберут нового председателя Совмина республики

Депутаты крымского Госсовета рассмотрят 1 октября кандидатуру Юрия Гоцанюка на пост председателя Совета министров республики.
REGNUM 02:05
Театры

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Культура

Создатель сериала «Тайны следствия» подал иски к Гусинскому

Известия вчера в 08:26
Происшествия

В Кузбассе суд признал недействительным брак с мужчиной без сознания

Таштагольский городской суд Кемеровской области признал недействительным брак, заключенный с мужчиной, который находился без сознания в больнице.
РБК 03:02
Шоу-бизнес

Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания

iReactor вчера в 16:40
Кино

Netflix выпустил тизер нового сезона «Очень странных дел»

RuNews24.ru 03:22
Армия и оружие

Россия и Сирия потребовали от США покинуть оккупируемую территорию САР

Соединенным Штатам следует незамедлительно должны покинуть оккупируемую территорию Сирии, говорится в совместном заявлении координационных штабов России и САР.
REGNUM 04:08
Шоу-бизнес

Виктория Боня устроила дефиле возле кафе в Монако

Виктория, облачённая в откровенное облегающее платье красного цвета, с сумочкой в тон, прошлась по тротуару возле одного из кафе в Монако.
Discover24 03:51
Авто

Недорогая копия Toyota Land Cruiser 200 появилась у дилеров в Китае

С сегодняшнего дня на китайском рынке начались продажи нового внедорожника Hengtian L4600, который является перелицованной копией японской модели Land Cruiser 200.
Faktom вчера в 06:03
Политика

Зеленский встретился с Томом Крузом

Президент встретился с артистом в своем офисе 30 сентября.
Газета.Ru 03:33
Политика

Британцы восхитились российским спецназом

Британское издание The Daily Mail рассказало о подготовке спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и показало кадры испытаний, через которые проходят бойцы, чтобы заслужить право носить краповые береты.
Известия 01:05
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Вести.Ru вчера в 21:43
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:27
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Политика

Премьер Украины рассказал о связи СБУ с контрабандистами

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о связи сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), работавших при предыдущей власти, с контрабандистами.
RT на русском 02:36
Экономика

Российские госкомпании захотели приватизировать

Как отмечает издание, планы по приватизации шести госкомпаний вовсе не означают, что доли обязательно удастся продать в течение 2020-2022 годов.
Lenta.ru 04:06
Общество

Анджелина Джоли привела детей на премьеру «Малефисенты 2»

44-летняя Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она сыграла главную роль, всех своих детей.
Киноафиша России 04:19
Происшествия

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.
Вести.Ru вчера в 08:25
Происшествия

В отношении экс-министра соцполитики Красноярского края возбудили дело

В отношении экс-министра социальной политики Красноярского края Галины Пашиновой возбудили уголовное дело.
АиФ Красноярск 01:32
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