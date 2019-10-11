Экономика
Газета.RuЗаемщиков начали оценивать по долговой нагрузке
С 1 октября кредитор, принимая решение о выдаче клиенту кредита или займа, обязан учитывать показатель его долговой нагрузки. В итоге банки и МФО станут чаще отказывать в выдаче денег. С одной стороны, люди не попадут в долговую яму.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуме прокомментировали изменение правил выдачи кредитов банками и МФО
RT на русскомвчера в 14:30
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 19:12, Ашберн
Экономика
Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США
Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти.
РБК 30 сентября в 14:18
Культура
Шоумен Михаил Галустян переходит на телеканал СТС
Давыдов.Индекс 02:21
Футбол
Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
RT на русском 17:53
Спорт
Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами
Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 18:00
Технологии
Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре
Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 (кукурузник) планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
RT на русском вчера в 20:57
Кино
В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.
РИА Новости 06:32
Шоу-бизнес
Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге
Актуальные Новости вчера в 12:10
Здоровье
Минздрав заявил о нарушении врачебной этики онкологами центра Блохина
Как указывается, выступления четырёх врачей НИИ «являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии».
RT на русском вчера в 05:27
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета 12:43
Политика
Посол США назвал причину отмены встречи Путина и Трампа
Американский посол Джон Хантсман, который уходит в отставку с 3 сентября, рассказал, почему не состоялась встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в 2018 году.
Газета.Ru 16:13
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт 09:36
Политика
Зеленский подтвердил согласие с «формулой Штайнмайера»
Ранее источники сообщили, что делегация Украины и все остальные участники заседания контактной группы в Минске по Донбассу подписали «формулу Штайнмайера».
Взгляд.ру вчера в 12:12
Происшествия
Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота»
Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей.
Lenta.ru 12:23
Политика
Борис Джонсон предложил новый план сделки по Brexit
Премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил компромиссные решения Евросоюзу по условиям Brexit.
Русская Планета 16:19
Происшествия
Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
Власти, полиция и педагоги выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ Владимира, где восьмиклассник пришел в школу с топором, сообщил РИА Новости региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.
РИА Новости 16:00
Происшествия
Полиция Багдада открыла огонь по протестующим и ранила 200 человек
Силовики открыли огонь и ранили сотни людей, по меньшей мере двое погибли, передает Al-Arabiya.
Lenta.ru 12:35
Происшествия
В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди
В Москве 31-летняя женщина скончалась после пластической операции по коррекции груди, сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.
РИА Новости 05:52
Происшествия
В Саратове 30-летний отец с двумя детьми выпал из окна девятого этажа
30-летний мужчина с двумя маленькими детьми – 1,5-годовалым мальчиком и 4-летней девочкой на руках, выпал из окна на девятом этаже.
Регион online вчера в 13:27
Политика
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Культура
Иван Ургант получил ТЭФИ в номинации «Ведущий развлекательного шоу»
Российский телеведущий Иван Ургант получил премию ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы" за шоу "Вечерний Ургант", которое выходит на "Первом канале".
РИА Новости 14:15
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
Ugpressa.ru вчера в 10:57
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
58 процентов заявили, что не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР, еще 52 процента респондентов остались недовольны тем, как работает демократия в стране.
Lenta.ru 08:31
Политика
В МИД Британии поприветствовали подписание «формулы Штайнмайера»
В МИД Британии приветствовали подписание «формулы Штайнмайера», передает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Аргументы и Факты 19:00
Здоровье
В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%
Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.
RT на русском вчера в 09:19
Космос
Российский телескоп на МКС через неделю начнет наблюдения за молниями
Ультрафиолетовый телескоп, установленный в начале сентября на борту Международной космической станции (МКС), поможет раскрыть природу молний и загадочных "световых взрывов" в атмосфере Земли.
ТАСС вчера в 10:38
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22