Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЗаемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц. Нововведение будет распространяться на выдачу займов от 10 тысяч рублей, речь идет об отношении ежемесячных платежей по кредиту к заработку заемщика.
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Заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке

Газета.Ru01:45

Бедным больше не дадут взаймы. Как работают новые ограничения Центробанка для потребкредитов

Новая газета29 сентября в 03:51

Центробанк ограничил выдачу кредитов россиянам

URA.Ruвчера в 19:48

Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

РИА Новостивчера в 19:10

Банки начнут рассчитывать показатель долговой нагрузки граждан

ТАССвчера в 17:16

ЦБ ограничил банки в выдаче потребительских кредитов

Российская газетавчера в 17:15

Банки начнут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков

Известиявчера в 21:21
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Футбол

Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира

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Спорт

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В России начался призыв в армию по новым правилам

В России 1 октября начался осенний призыв.
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Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню

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Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич был уволен с должности и.о. завотделения.
Газета.Ru 00:31
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«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
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Авто

Специалисты рассказали, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине

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WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах

Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2. 3. 7 Gingerbread и все, что пониже.
Deita.ru вчера в 20:05
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На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

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Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина

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Армия и оружие

В Пекине прошел военный парад в честь 70-летия КНР

В Пекине прошел крупнейший в истории Китайской народной республики (КНР) военный парад, приуроченный к 70-летнему юбилею образования КНР.
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Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Политика

Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР

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В студии артист впервые показал лицо своей дочери.
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Политика

Аксенов внес проект о разделении полномочий главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов внес на рассмотрение регионального Госсовета проект постановления о разделении полномочий главы республики и руководителя правительства.
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В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
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Политика

Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией

Перед началом углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
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Глава МИД Индии прокомментировал ситуацию с закупкой у России С-400

Глава МИД Индии подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора её поставщиков являются «суверенным правом» его страны.
RT на русском 01:58
Общество

В ДНР началась первая перепись населения

Перепись населения началась в самопровозглашенной Донецкой народной республике со вторника, она проводится впервые, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития ДНР.
РИА Новости 02:43
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Грету Тунберг пригласили в Госдуму

Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
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Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
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Восстановление планктона после гибели динозавров заняло 13 миллионов лет

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Интервью модели Маргариты Паши («Мисс Украина — 2019») не вышло в эфир, поскольку она говорила по-русски, передаёт «24 канал».
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Представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC

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До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
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