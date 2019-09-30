Экономика
Lenta.ruКредиты сделали недоступнее для россиян
Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Изменения коснутся россиян с высокой долговой нагрузкой. Теперь они могут столкнуться с отказами в получении займа или его рефинансировании.
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Экономика
В Минтруде сообщили об индексации пенсий с 1 января 2020 года
В Минтруде отметили, что с 1 апреля 2020 года запланирована индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которая включает социальные пенсии, согласно уровню прожиточного минимума пенсионеров в текущем году.
Государственные Вести 02:24
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Экономика
Гуриев назвал причину развала СССР
Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в интервью журналисту Юрию Дудю ответил на вопрос о причинах развала СССР.
РБК 09:47
Политика
Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»
Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru 10:35
Политика
Путин ответил на вопрос грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Театры
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Кино
Алдонин прокомментировал начало съемок фильма о Юлии Началовой
Футболист рассказал о своем отношении к проекту Первого канала. Первый канал начал работу над фильмом, посвященным Юлии Началовой.
7Дней.ру 09:30
Здоровье
В Магадане связали низкое положение в рейтинге по ЗОЖ с климатом
Агентство «РИА Новости» накануне представило рейтинг регионов по приверженности жителей здоровому образу жизни.
РБК 07:12
Происшествия
Мошенники знают о суммах уплаченных налогов 20 млн россиян
В августе 2019 года тюменские сотрудники МВД сообщили об участившихся случаях звонков мошенников.
NashGorod.ru 09:20
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Общество
Михаила Боярского уличили в нарушении ПДД, сообщили СМИ
Автомобиль народного артиста России Михаила Боярского увидели неправильно припаркованным в центре Санкт-Петербурга, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru 10:07
Авто
На АвтоВАЗе рассказали, на чем ездят руководители и работники завода
Как сообщил ведущий передачи, специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий, "в гараже заводоуправления нет ни одной иномарки, на Lada ездят и президент АвтоВАЗа, и его заместители".
Российская газета 07:14
Политика
Украинский певец указал на лицемерие Киева в вопросах по Крыму
Певец Олег Винник заявил о лицемерии властей Украины.
Аргументы недели 10:11
Спорт
Легкоатлеток возмутила слишком интимная видеосъемка на ЧМ в Дохе
В Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике, однако участники соревнований активно выражают недовольство условиями, в которых им приходится находиться.
Газета.Ru 10:40
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Политика
Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
Lenta.ru вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Малышева объяснила сложность удаления опухоли Заворотнюк
Культуромания 08:37
Происшествия
Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
Вести.Ru вчера в 08:25
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Армия и оружие
Эрдоган: Турция сама создаст зону безопасности на севере Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на открытии осенней сессии турецкого парламента 1 октября заявил, что Анкара будет сама создавать зону безопасности в Сирии, если не договорится с Соединенными Штатами.
Дума ТВ 10:39
Экономика
Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации
Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК вчера в 12:01
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу
Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Происшествия
Прокуратура попросила об условном сроке для Павла Устинова
REGNUM вчера в 04:51
Авто
Great Wall представила Haval H9 для экстремального бездорожья
Известный китайский автопроизводитель Great Wall еще в начале августа вывел в продажу свежую версию Haval H9.
Car.ru 05:45
Общество
Дима Билан вернулся в Самару после скандала и выполнил обещанное
После скандального выступления на Дне города Дима Билан вернулся в Самару и подарил сертификат на установку инклюзивной детской площадки.
Life.ru 29 сентября в 11:20