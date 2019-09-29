Финансы
Lenta.ruКредиты сделали недоступнее для россиян
Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Изменения коснутся россиян с высокой долговой нагрузкой. Теперь они могут столкнуться с отказами в получении займа или его рефинансировании.
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Бедным больше не дадут взаймы. Как работают новые ограничения Центробанка для потребкредитов
Новая газета29 сентября в 03:51
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Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Общество
Минтруд направил в кабмин доклад о перспективах «четырехдневки»
Министерство труда и соцзащиты подготовило доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
Газета.Ru 07:24
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Политика
МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы
В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Политика
Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове
Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес
Малышева объяснила, почему опухоль Заворотнюк неоперабельна
Ugpressa.ru вчера в 16:15
Космос
Число пилотируемых пусков к МКС сократится в два раза в 2020 году
"Роскосмос" планирует отправить к Международной космической станции (МКС) всего два пилотируемых корабля "Союз" в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 21:07
Здоровье
Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики
Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
Вести.Ru 06:04
Футбол
Дом футболиста «Атлетико» был ограблен перед матчем с «Локомотивом»
Полузащитник мадридского "Атлетико" Томас Пати лишился дорогостоящего имущества перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива".
Вести.Ru 04:50
Политика
Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Ереван
Президент России приехал в столицу Армении. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Российская газета 05:51
Политика
Макрон приветствовал возвращение России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии ПАСЕ, заявил, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в ассамблее.
RT на русском 07:11
Происшествия
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
РИА Новости вчера в 19:38
Армия и оружие
В России начался осенний призыв в армию
В России начался осенний призыв в ряды Вооруженных Сил России.
МИГ-ТВ 07:07
Недвижимость
Банки массово снижают ставки по ипотеке
В августе текущего года ставки снизились с 10,24% до немногим более 9,9%. На данный момент регулятор совместно с Минфином, Минстроем, Минэкономразвития и «Дом РФ» работает над исполнением поручения президента о снижении ставок по ипотеке в стране до 8% годовых.
Мир новостей 04:55
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев впервые рассказал поклонникам о годовалой дочери
Певец Сергей Лазарев признался, что воспитывает годовалую дочь – об этом стало известно в эфире программы «Секрет на миллион».
Экономика сегодня 29 сентября в 12:06
Экономика
Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота
Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Коммерсантъ вчера в 11:50
Происшествия
Другу Кокорина и Мамаева отказали в УДО
Городской суд Клинцов отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденному за драки в центре Москвы Александру Протасовицкому, который был осужден вместе с Павлом Мамаевым и братьями Александром и Кириллом Кокориными.
Российская газета 06:47
Общество
От Антарктиды откололся гигантский айсберг
От Антарктиды откололся гигантский айсберг, самый большой за последние 50 лет наблюдений.
Российская газета 06:43
Культура
В Москве простились с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.
Коммерсантъ 03:07
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40
Экономика
Проезд в городском транспорте Петербурга может вырасти на пять рублей
В Санкт-Петербурге на пять рублей может вырасти цена разовой поездки в общественном транспорте, пишет «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости 05:20
Авто
Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом недорогих Hyundai и Kia
Немецкий концерн решил сделать глубокую дифференциацию своих брендов, переведя Skoda в бюджетный сегмент, а машины Seat станут более эмоциональными.
SpeedMe вчера в 09:37
Космос
Спитцер обнаружил звездный регион, лопающийся от пузырей
Каждый пузырь заполнен сотнями или тысячами звезд, которые образуются из плотных облаков газа и пыли.
AstroNews.ru 07:07
Политика
После церемонии прощания с Шираком Путин и Макрон кратко пообщались
30 сентября Президент России Владимир Путин прибыл во Францию.
МонаВиста вчера в 09:26