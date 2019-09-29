Финансы

Lenta.ruLenta.ruКредиты сделали недоступнее для россиян

Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Изменения коснутся россиян с высокой долговой нагрузкой. Теперь они могут столкнуться с отказами в получении займа или его рефинансировании.
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В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
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Газета.Ru вчера в 21:07
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Макрон приветствовал возвращение России в ПАСЕ

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В России начался осенний призыв в ряды Вооруженных Сил России.
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В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
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«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

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Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
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Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
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Другу Кокорина и Мамаева отказали в УДО

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От Антарктиды откололся гигантский айсберг

От Антарктиды откололся гигантский айсберг, самый большой за последние 50 лет наблюдений.
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В Москве простились с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.
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В Санкт-Петербурге на пять рублей может вырасти цена разовой поездки в общественном транспорте, пишет «Петербургский дневник».
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Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом недорогих Hyundai и Kia

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Спитцер обнаружил звездный регион, лопающийся от пузырей

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После церемонии прощания с Шираком Путин и Макрон кратко пообщались

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МонаВиста вчера в 09:26
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