Экономика

Газета.RuГазета.RuЗаемщиков начали оценивать по долговой нагрузке

С 1 октября кредитор, принимая решение о выдаче клиенту кредита или займа, обязан учитывать показатель его долговой нагрузки. В итоге банки и МФО станут чаще отказывать в выдаче денег. С одной стороны, люди не попадут в долговую яму.
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Прищемили сектор. С 1 октября ужесточаются правила выдачи потребительских кредитов

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