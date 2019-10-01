Финансы
РИА НовостиЗаемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц. Нововведение будет распространяться на выдачу займов от 10 тысяч рублей, речь идет об отношении ежемесячных платежей по кредиту к заработку заемщика.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 20:52, Вашингтон
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В центре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением
По словам Стилиди, новая администрация не только не предлагала сотрудникам писать заявления об увольнении, но и в связи с переездом в новое здание нуждается в дополнительном персонале, включая врачей и медсестер.
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Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
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Настя Каменских рассказала о своих отношениях с Потапом
Напомним, что Потап и Настя связали себя узами брака этим летом. До свадьбы они тщательно скрывали свой роман на протяжении целых пяти лет.
ГЛАС.RU 11:34
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Зарплаты бюджетников увеличиваются на 4,3%
В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.
Интерфакс 17:57
Армия и оружие
В Пентагоне заявили об угрозе со стороны России и КНР в космосе
Заместитель помощника министра обороны США Стивен Китэй сообщил о серьёзной угрозе для Вашингтона со стороны Москвы и Пекина в космосе.
RT на русском 19:20
Происшествия
На Сахалине санитарка интерната обварила насмерть кипятком ребёнка
В Тымовской центральной райбольнице Сахалинской области 30 сентября от ожогового шока скончалась 15-летняя девочка, которая проживала в детском доме-интернате для умственно отсталых детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 20:43
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46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 13:15
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года
С 1 октября в России вступают в силу новые законы и правила.
Вести.Ru 17:27
Здоровье
Саратовцы не верят, что главврачи-миллионеры понесут наказание
Информационная служба «Саратов 24» узнала мнение саратовцев о том, какое наказание понесут врачи, замешанные в коррупционных преступлениях.
Саратов 24 05:59
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на «старых» смартфонах
Мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС).
Коммерсантъ 19:32
Общество
Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников
Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК 07:59
Политика
Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.
Известия 15:36
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Наука
Математики нашли золото в больших данных
Индикатор 28 сентября в 05:31
Происшествия
СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке
Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину, который в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо в управление, расположенное на Лубянке.
РБК 19:29
Армия и оружие
«Тайфун» под Москвой
В октябре 1941 года недоучившихся курсантов подняли по боевой тревоге и направили на защиту Москвы с южного направления.
Вечерняя Москва вчера в 04:59
Энергетика
На шельфе Сахалина открыто новое нефтяное месторождение
Новое нефтяное месторождение в пределах Восточно-Прибрежного лицензионного участка на шельфе Сахалина открыли специалисты «Роснефти», сообщает 30 сентября пресс-служба компании.
REGNUM 07:46
Здоровье
Глазированные сырки оказались опасными для здоровья
Россиян предупредили об опасности глазированных пряников и сырков – продуктов, особенно популярных у детей.
ТВ Центр 02:50
Общество
Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в шесть раз
Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
РИА Новости 13:19
Кино
Опубликован трейлер мини-сериала «Война миров»
iReactor вчера в 20:48
Космос
Названо место скопления инопланетных зондов
Американский физик Джеймс Бенфорд (James Benford) предположил, что ко-орбитальные небесные тела, которые двигаются по той же орбите, что и Земля, могут быть инопланетными зондами.
Lenta.ru 20:02
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha
Презентация нового смартфона состоялась 24 сентября и он пока еще не появился в продаже.
Газета DAILY 28 сентября в 12:56
Политика
Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию
Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM 10:24
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru 16:26
Общество
В гидрометцентре сообщили о возвращении тепла
На этой неделе в центральную часть России вернется почти летняя погода, рассказал «Российской газете» ведущий синоптик гидрометцентра Леонид Ананьев.
БИЗНЕС Online 02:40
Политика
МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы
В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ 19:58