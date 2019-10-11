Экономика
Политическая ЭкспертизаБанки начнут оценивать долговую нагрузку потенциальных заемщиков
Александрович уверен, что моментального отказа в кредите из-за повышенной долговой нагрузки граждане получать не будут в том случае, если в принципе они являются подходящими клиентами для банков и МФО. Ранее сообщалось о том, что россияне стали меньше брать ипотечные кредиты.
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В Госдуме прокомментировали изменение правил выдачи кредитов банками и МФО
RT на русскомвчера в 14:30
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Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
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Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
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В Чехии умер знаменитый певец Карел Готт
Профиль 05:20
Экономика
Финансовый рынок выбрал нормы для «регуляторной гильотины» ЦБ
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РБК 20:26
Общество
Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота»
Красочная упаковка средства для прочистки труб «Крот» вводит в заблуждение, так как похожа на упаковку сока, заявил музыкальный продюсер Бари Алибасов, подавший иск против торговой сети «Ашан» и производителя средства после отравления им. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.
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Замглавы НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич (на фото третий слева) отстранен от должности исполняющего обязанности завотделения, сообщает Газета.ру Менткевич был инициатором видеообращения группы детских онкологов, в котором врачи пожаловались на плохие условия, в которых лечат детей.
Национальная служба новостей вчера в 02:24
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
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В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Политика
Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Lenta.ru 18:13
Политика
Премьер Ирака ввел в Багдаде комендантский час из-за протестов
Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в столице страны Багдаде комендантского часа с пяти часов утра четверга, сообщает иракское информационное агентство INA.
РИА Новости 18:40
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва 12:07
Киберспорт
Destiny 2 через 24 часа после запуска в Steam обновила свой же рекорд
Стоит отметить, что количество игроков постепенно увеличивалось в течение всего дня, а даже во время отключения серверов многие не выключали Destiny 2 — общий онлайн не падал ниже 100 тысяч человек.
Игромания.ру 13:55
Происшествия
При крушении ретросамолёта в США погибли семь человек
При крушении бомбардировщика времён Второй мировой войны B-17 в американском штате Коннектикут погибли семь человек, ещё семеро госпитализированы, уточнил телеканал WTIC-TV.
RT на русском 18:35
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Спорт
Самуэльссон вновь призвал отстранить всех российских спортсменов
Известный критик допинга и России написал следующее: — В России существовала систематическая и контролируемая государством программа по использованию допинга, чтобы одерживать победу на международных соревнованиях, особенно во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Спорт-Экспресс 11:06
Здоровье
В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%
Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.
RT на русском вчера в 09:19
Футбол
FA выдвинула обвинения Бернарду Силве за твит про Менди
Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве.
Sports.ru 05:26
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Женщине грозит 15 лет колонии за убийство мужчины бутылкой шампанского в кафе в Забайкалье
В конце декабря 2018 года женщина в кафе во время ссоры нанесла два удара 23-летнему мужчине бутылкой шампанского.
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Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
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Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об испытаниях С-500 в Сирии
Российские военные не испытывали в Сирии зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей", рассказали "Известиям" в Минобороны.
РИА Новости 07:26
Кино
Брэндон Рут вернул себе физическую форму Супермена
Утверждалось, что оба актера исполнят роль одного из самых популярных персонажей комиксов DC, но в разных временных промежутках.
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Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
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Обнулить все подписки на Android стало возможно одним кликом
Владельцы смартфонов на Android получили возможность одним касанием обнулять все подписки в Google Play.
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