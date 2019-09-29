Финансы
РИА НовостиЗаемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
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Бедным больше не дадут взаймы. Как работают новые ограничения Центробанка для потребкредитов
Новая газета29 сентября в 03:51
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 04:53, Вашингтон
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
ТАСС 03:55
Экономика
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Экономика
«МегаФон» рассмотрит возможность переезда в «Москва-Сити»
В пресс-службе «МегаФона» сообщили РБК, что сейчас у компании нет подписанных договоров для переноса головного офиса в Москве, равно как и нет на это конкретных планов.
РБК вчера в 14:54
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Происшествия
Экс-министра в Красноярске обвинили в хищении денег на подарки ветеранам
Как сообщал в 2018 году Следственный комитет, подозреваемые с февраля по июнь того года заключили 25 государственных контрактов на покупку подарков для ветеранов с коммерческой фирмой, которой руководили родственники одной из сотрудниц министерства.
РБК 04:46
Политика
В Кремле назвали условия публикации разговоров Трампа и Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия публикации расшифровки телефонных переговоров Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.
Национальная служба новостей вчера в 11:42
Политика
В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным
26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Известия 01:44
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК вчера в 11:28
Политика
МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова
Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47
Экономика
Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 13:16
Путешествия
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
РИА Новости вчера в 13:19
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Армия и оружие
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Сухопутных войск
REGNUM вчера в 19:52
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин отметили свадьбу
Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально поженились в сентябре 2018 года, но торжественную часть устроили только сейчас.
VSE42.RU 04:09
Политика
Премьер Украины рассказал о связи СБУ с контрабандистами
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о связи сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), работавших при предыдущей власти, с контрабандистами.
RT на русском 02:36
Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
В «Ленкоме» проходит церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.
Коммерсантъ 03:07
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Кино
Netflix выпустил тизер нового сезона «Очень странных дел»
RuNews24.ru 03:22
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Культура
Коллектив «Ленкома» просит назначить худруком театра Марка Варшавера
Коллектив театра "Ленком" обратился к министру культуры России и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить Марка Варшавера директором - худруком театра, сообщил РИА Новости глава общественного объединения "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.
РИА Новости вчера в 13:01
Футбол
«Манчестер Юнайтед» показал худший старт в чемпионате Англии за 30 лет
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в матче 7-го тура чемпионата Англии.
Sportbox.RU 01:24
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости вчера в 10:19
Происшествия
Напавшего на мужчину медведя застрелили в Забайкалье
Zab.RU вчера в 22:37
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Авто
Недорогая копия Toyota Land Cruiser 200 появилась у дилеров в Китае
С сегодняшнего дня на китайском рынке начались продажи нового внедорожника Hengtian L4600, который является перелицованной копией японской модели Land Cruiser 200.
Faktom вчера в 06:03
Энергетика
В Китае обнаружено крупное месторождение нефти
Китайская нефтяная компания Petro China (дочернее предприятие национальной нефтегазовой корпорации CNPC) сообщила о новом крупном месторождении нефти.
Российская газета вчера в 21:51
Транспорт
Завершена проверка Фрунзенского радиуса в Петербурге Ростехнадзором
REGNUM вчера в 14:32