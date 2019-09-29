Финансы
Газета.RuЗаемщиков начали оценивать по долговой нагрузке
С 1 октября кредитор, принимая решение о выдаче клиенту кредита или займа, обязан учитывать показатель его долговой нагрузки. В итоге банки и МФО станут чаще отказывать в выдаче денег. С одной стороны, люди не попадут в долговую яму.
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с чего всё началось
Как отметили опрошенные «РИА Новости» эксперты, большинство банков уже учитывают долговую нагрузку клиентов, поэтому такое новшество не сильно повлияет на рынок кредитования.Известиявчера в 21:21
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Бедным больше не дадут взаймы. Как работают новые ограничения Центробанка для потребкредитов
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Соединенным Штатам следует незамедлительно должны покинуть оккупируемую территорию Сирии, говорится в совместном заявлении координационных штабов России и САР.
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