с чего всё началось

С 1 октября кредитор, принимая решение о выдаче клиенту кредита или займа, обязан учитывать показатель его долговой нагрузки. В итоге банки и МФО станут чаще отказывать в выдаче денег. С одной стороны, люди не попадут в долговую яму.

Экономика Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.

Политика Опубликовано новое стихотворение Лаврова Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

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Политика США расширили санкции против России США расширили пакет санкций против России за «вмешательство в выборы».

Происшествия Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.

Армия и оружие «Тайфун» под Москвой В октябре немцы в ходе операции «Тайфун» дошли до Химок, Звенигорода, Наро-Фоминска.

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Происшествия «Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.

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Происшествия Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

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