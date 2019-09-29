Экономика
РИА НовостиЗаемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
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В Госдуме прокомментировали изменение правил выдачи кредитов банками и МФО
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