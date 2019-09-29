Финансы
РИА НовостиЗаемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
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Бедным больше не дадут взаймы. Как работают новые ограничения Центробанка для потребкредитов
Новая газета29 сентября в 03:51
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 06:12, Вашингтон
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Экономика
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов
Сбербанк запустит сервис оплаты услуг ЖКХ, мобильной связи и интернета на кассах магазинов, сообщает РБК со ссылкой на источники на банковском рынке.
Дождь вчера в 03:12
Экономика
Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота
Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Коммерсантъ вчера в 11:50
Здоровье
В Забайкалье власти рекомендовали отказаться от разведения свиней
С середины сентября по сей день подтверждено уже 9 случаев заболевания домашних и диких свиней. В этой стране речь идет уже об эпидемии.
Национальное Аграрное Агентство 00:43
Политика
Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Черкалиным
Президенту России Владимиру Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Кириллом Черкалиным, пока же в Кремле призывают дождаться итогов расследования и суда, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:09
Политика
В Кремле ожидают прояснения позиции Киева по формуле Штайнмайера
Очередное заседание контактной группы в Минске должно прояснить позицию Киева в отношении формулы Штайнмайера, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ожиданиях от заседания.
RT на русском 05:11
Общество
Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе
Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.
RT на русском 04:21
Происшествия
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников
Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Шоу-бизнес
Лиза Галкина устроила отцу модный показ
Максим поделился видеороликом, на котором его доченька устраивает модный показ.
Bimru.ru вчера в 10:04
Происшествия
Приморские пограничники задержали 87 браконьеров из КНДР
Приморские пограничники задержали 87 граждан КНДР за незаконный вылов кальмаров в исключительной экономической зоне России, сообщила ФСБ.
РИА Новости 05:34
Происшествия
Источник: Следствие по «делу Голунова» почти не ведется
Следственные действия по уголовному делу о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова почти не ведутся из-за участия сотрудников СК РФ в расследовании другого дела — о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Росбалт 04:35
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:14
Политика
Премьер Украины: железная дорога в стране почти уничтожена
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил мнение, что железная дорога в стране за предыдущие годы практически уничтожена и возложил ответственность за это на некомпетентных управленцев и коррупционеров.
Инфорос 04:22
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева оставили в СИЗО до 2020 года
Екатеринбург-ТВ 05:40
Армия и оружие
Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 29 сентября в 10:16
Армия и оружие
В Норвегии обнаружили представителей российского спецназа
Капитал страны вчера в 04:56
Происшествия
Сотрудника СК ударили ножом у проходной ведомства в Москве
«Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России при исполнении служебных обязанностей по организации приёма граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
RT на русском 05:35
Армия и оружие
Координационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию
Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР.
RT на русском 03:43
Армия и оружие
Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине
Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, одной из основных новинок можно считать баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" с установленным гиперзвуковым блоком.
Российская газета 04:17
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Политика
Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк
Коммерсантъ 05:06
Политика
Британцы оценили испытание спецназа ФСИН на краповый берет
27 сентября в Мордовии прошли Всероссийские испытания среди сотрудников отделов специального назначения ФСИН на право ношения крапового берета.
Дни24 01:46
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Транспорт
Ростехнадзор разрешил открыть станции Фрунзенского радиуса
Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии требованиям проектной документации станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», сообщила «Карповке» пресс-служба ведомства.
Карповка 05:02
Общество
Анджелина Джоли привела детей на премьеру «Малефисенты 2»
44-летняя Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она сыграла главную роль, всех своих детей.
Киноафиша России 04:19
Общество
В России начали продавать книги по паспорту
В России 1 октября выступил в силу новый закон: теперь контролеры в кинотеатрах, библиотекари и продавцы книжных магазинов смогут требовать у посетителей паспорт.
Вести.Ru 04:59