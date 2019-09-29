Финансы
РИА НовостиЗаемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
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Политика
Стоун заявил, что очень гордится интервью с Путиным
Режиссер Оливер Стоун заявил, что гордится интервью, которые он взял у президента России Владимира Путина в рамках подготовки фильма о главе российского государства.
РЕН ТВ 12:47
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь-М»
Министерство обороны России опубликовало кадры учебно-боевого пуска твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М" шахтного базирования с космодрома Плесецк.
Life.ru вчера в 13:03
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика
В партии Порошенко назвали «формулу Штайнмайера» ловушкой Кремля
Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках.
Lenta.ru 13:25
Здоровье
Хирургов из Читы отправляют вахтами работать в районы Забайкалья
В Забайкалье наблюдается «катастрофический отток медицинских работников», поэтому в в некоторые районы края хирургов приходится «мобилизовывать» вахтовым методом из Читы.
Московский Комсомолец Чита 02:33
Здоровье
ВОЗ: Употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента
В результате употребление спиртного на душу населения снизилось в России на 43 процента.
Российская газета 17:28
Футбол
Игру «Урала» и «Зенита» рассудит бригада Волошина
Встречу екатерибургского «Урала» и петербургского «Зенита» рассудит судейская бригада во главе с рефери Николаем Волошиным из Смоленска.
Нева Спорт 15:38
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на части смартфонов
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов - речь идет о гаджетах на базе операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8, которые считаются устаревшими.
Газета.Ru 08:14
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Экономика
Гуриев назвал причину развала СССР
Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в интервью журналисту Юрию Дудю ответил на вопрос о причинах развала СССР.
РБК 09:47
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" проиграл мадридскому "Атлетико" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0-2.
Газета.Ru 17:02
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Футбол
«Славия» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
"Боруссия" Коллектив из Дортмунда в стартовом матче две недели назад в родных стенах сыграл вничью с "Барселоной" (0:0).
ODDS.ru 18:26
Общество
В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге.
РБК 16:41
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ вчера в 03:43
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Наука
Ученые-психологи: любовь к «тяжелой» музыке не связана с агрессией
Любовь и тяга к «тяжелой» музыке не связана с агрессией человека в целом, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:29
Политика
Глава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.
Газета.Ru 17:27
Происшествия
В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
RT на русском 17:59
Общество
Роскомнадзор заблокировал российское информагентство
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций закрыла доступ к сайту российского информагентства «Фергана».
Lenta.ru 15:15
Киберспорт
Актер озвучивания Apex Legends рассказал о событии в честь Хеллоуина
Актер Крис Эджерли, озвучивший Pathfinder в Apex Legends, поделился подробностями о грядущем событии в честь Хеллоуина.
CyberSport.ru вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила дома модный показ
Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза устроила дома модный показ.
Газета.Ru вчера в 09:29
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Политика
В ЛНР заявили, что особый статус Донбасса необходимо закрепить в конституции Украины
Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего заявил, что Украине необходимо закрепить закон об "особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей" в своей конституции параллельно с имплементацией "формулы Штайнмайера", согласованной во вторник в Минске участниками Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
Интерфакс 14:34
Футбол
Тедеско подпишет со «Спартаком» контракт на два с половиной года
34-летний итальянец с немецким паспортом подпишет договор сроком на два с половиной года.
Вести.Ru 13:00
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко отмечает «экватор беременности»
О своей беременности Анастасия Костенко объявила ещё месяц назад, как только закончился «этот жуткий токсикоз».
7Дней.ру 13:30
Политика
Лидеры ЕАЭС подпишут соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром
С Ли Сянь Луном главы «евразийской пятерки» подпишут соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром.
МИР 24 08:16