Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЗаемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
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Фонтанка.Ру07:01

Российских заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке

РБКвчера в 17:00

Банки начнут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков

Известиявчера в 21:21

Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

РИА Новостивчера в 19:10

Банки начнут рассчитывать показатель долговой нагрузки граждан

ТАССвчера в 17:16

Заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке

Газета.Ru01:45

ЦБ ограничил банки в выдаче потребительских кредитов

Российская газетавчера в 17:15
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Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване

Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.
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Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК

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BFM.ru 05:20
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В Москве простились с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.
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Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
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Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
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РБК 03:29
Происшествия

Десять человек пострадали при нападении на колледж в Финляндии

Один человек погиб, еще десять получили ранения разной степени тяжести в результате нападения на профессиональный колледж в городе Куопио (Финляндия).
РБК 07:58
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Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста

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Авто

Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации

Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Экономика

Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
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Смолов отсудил деньги за разбитую иномарку

Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов отсудил 6 млн рублей от страховой компании за разбитую им иномарку, сообщает "РЕН ТВ".
Газета.Ru 09:19
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В CS:GO добавили рентгеновский сканер для кейсов

С помощью сканера фанаты CS:GO из Франции смогут узнать содержимое контейнера до того, как откроют его, — таким образом закон о лутбоксах не будет нарушен.
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Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
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В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что назначение бывшего главы ДНР Дмитрия Трапезникова мэром Элисты является решение руководителя региона и комментарии об этом лучше получать именно у него.
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Самой популярной у россиян песней оказалась украинская

Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100).
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Политика

В России планируют изменить правила получения гражданства

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ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости вчера в 09:40
Политика

Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
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ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз роста мировой торговли

Всемирная торговая организация (ВТО) более чем вдвое ухудшила прогноз роста объёмов мировой торговли в 2019 году.
RT на русском 06:23
Армия и оружие

Российский спецназ замечен в Норвегии

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Шоу-бизнес

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25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
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Общество

Вступили в силу новые правила против курения на балконах

Со вторника, 1 октября, вступили в силу новые правила, осложняющие процесс курения на балконах.
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Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Слуцкий показал свое «обычное голландское утро»

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Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона о сохранении членства России в Совете Европы ответом на украинские и прибалтийские демарши.
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В Гонконге, где сегодня, 1 октября, в очередной раз сотни людей вышли на улицы на акции протеста против властей, полиция впервые применила боевое оружие против демонстрантов.
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