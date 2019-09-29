Финансы
РИА НовостиЗаемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
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Бедным больше не дадут взаймы. Как работают новые ограничения Центробанка для потребкредитов
Новая газета29 сентября в 03:51
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Политика
Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов
Президент Владимир Путин подписал закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.
Российская газета 29 сентября в 15:42
Экономика
«Лукойл» начал обратный выкуп акций объемом до $3 млрд
"Лукойл" объявил о втором этапе обратного выкупа акций и депозитарных расписок, объем buy back составит до $3 млрд.
ТАСС 04:29
Космос
Минобороны требует взыскать с РКК «Энергия» 5 млрд рублей
Министерство обороны подало иск о взыскании с РКК «Энергия» более пяти млрд рублей.
Аргументы и Факты 04:21
Происшествия
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Происшествия
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников
Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Технологии
Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".
Военное обозрение 03:19
Культура
Зеленский хочет забрать права на сериал «Сваты»
Амур.инфо 04:59
Общество
Анджелина Джоли привела детей на премьеру «Малефисенты 2»
44-летняя Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она сыграла главную роль, всех своих детей.
Киноафиша России 04:19
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев впервые рассказал поклонникам о годовалой дочери
Певец Сергей Лазарев признался, что воспитывает годовалую дочь – об этом стало известно в эфире программы «Секрет на миллион».
Экономика сегодня 29 сентября в 12:06
Политика
В Кремле ожидают прояснения позиции Киева по формуле Штайнмайера
Очередное заседание контактной группы в Минске должно прояснить позицию Киева в отношении формулы Штайнмайера, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ожиданиях от заседания.
RT на русском 05:11
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:27
Космос
Запуск спутников «Экспресс» отложили
Эксперты заявили, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» с российскими связными космическими аппаратами «Экспресс-80» и «Экспресс-103» состоится весной 2020 года, а не в конце текущего года, как планировалось ранее.
Rusargument 28 сентября в 08:22
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Футбол
Сегодня «Локомотив» сыграет против «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Матч пройдет в Москве и начнется в 22:00 по московскому времени. В параллельной встрече в Турине (Италия) встретятся Ювентус и Байер.
Советский спорт 03:21
Авто
Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге
«Яндекс» добавил в парк каршеринговых автомобилей в Москве электромобиль Nissan Leaf. Для аренды доступны 30 хэтчбеков последнего поколения.
Коммерсантъ вчера в 09:07
Политика
Песков: Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Черкалиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру сообщат о ситуации с полковником ФСБ Кириллом Черкалиным, подозреваемым в получении взяток, которые, по опубликованным 1 октября данным СМИ, ему передавали около места его работы.
RT на русском 05:07
Общество
Мэр Краснодара прокомментировал ситуацию с «Сафари-парком»
Глава Краснодара Евгений Первышов в ходе брифинга с журналистами высказал свою позицию по ситуации вокруг «Сафари-парка», законность возникновения права частной собственности на землю под которым власти города сейчас оспаривают в суде.
Деловая газета. Юг 04:49
Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
В «Ленкоме» проходит церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.
Коммерсантъ 03:07
Политика
Николай Валуев отказался слушать Грету Тунберг в Госдуме
Шведская экологическая активистка Грета Тунберг "высказывает не свои мысли", заявил каналу "360" первый замглавы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.
РИА Новости 05:06
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Общество
В Челябинске начал работать Седьмой кассационный суд
Суд занимается рассмотрением кассационных жалоб по административным, гражданским и уголовным делам.
Pchela.News 04:15
Политика
Власти изменят правила предоставления российского гражданства
Власти планируют разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства, следует из материалов правительства, размещенных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы.
РБК 03:03
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Сомали
News.ru вчера в 05:32
Футбол
Шиманьски получил вызов в две сборные Польши
Спорт-Экспресс 04:44
Политика
Дуда призвал остановить «имперскую политику» России
«Имперскую политику» России нужно остановить или Москва проявит агрессию, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Niezalezna.
Известия 00:11
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40