Финансы
РИА НовостиЗаемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц. Нововведение будет распространяться на выдачу займов от 10 тысяч рублей, речь идет об отношении ежемесячных платежей по кредиту к заработку заемщика.
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с чего всё началось
«С 1 октября 2019 года микрофинансовые и микрокредитные компании при принятии решения о предоставлении потребительского займа от 10 тыс. рублей и более будут обязаны рассчитывать значения ПДН по каждому заемщику для включения в расчёт норматива достаточности собственных средств», — говорится в сообщении регулятора.RT на русскомвчера в 21:00
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