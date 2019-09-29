с чего всё началось

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц. Нововведение будет распространяться на выдачу займов от 10 тысяч рублей, речь идет об отношении ежемесячных платежей по кредиту к заработку заемщика.

Общество ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

Политика Президент Перу объявил о роспуске парламента Президент Перу Мартин Вискарра в понедельник объявил о роспуске Конгресса (однопалатного парламента страны).

Происшествия Полковник ФСБ-миллиардер получал взятки рядом с работой Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки недалеко от здания ФСБ в Москве.

Политика Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.

Гаджеты В России закончились зеленые и фиолетовые iPhone 11 Российские покупатели скупили все имеющиеся на складе в РФ Apple iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, а также версии смартфона Pro и Pro Max.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Происшествия Адвокаты рассказали о дополнительной экспертизе по делу Хачатурян «Дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза (СМЭ), проведённая по постановлению следственной группы СК России, подтвердила, что насильственные действия Михаила Хачатуряна нанесли тяжкий вред здоровью его дочерей Крестины, Ангелины и Марии», — говорится в заявлении.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Гаджеты Узкие рамки, процессор Arm, два порта USB-C и Windows Core OS: тонкий планшет Microsoft Surface 7 позирует на рендерах Ожидается премьера ноутбука Surface Laptop 3, а также двух планшетов — Surface 7 и Surface Pro 7. На этих рендерах позирует, пожалуй, самая интересная из новинок — Surface 7. Интересен он по ряду причин.

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Политика Песков прокомментировал назначение Трапезникова на пост главы Элисты «Скорее всего, имеются в виду другие государственные задачи», — ответил он на вопросы журналистов, упомянувших, что глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал назначение Трапезникова, который был врио главы ДНР, тем, что он выполнял государственные задачи в Донбассе.

Общество Новый документ для приема на работу ввели в России Новый документ для приема на работу ввели в России. Это электронная форма свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Шоу-бизнес У Сергея Лазарева родилась дочь 29 сентября стало известно, что у Сергея Лазарева родилась дочь. Как мы понимаем, дочь родилась тем же путём, что и сын.

Общество ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.

Политика «Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.

Происшествия На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

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Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Общество RT начал прямой эфир по митингу в Москве RT начал прямой эфир, посвящённый согласованному митингу на проспекте Академика Сахарова в Москве.

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