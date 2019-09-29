с чего всё началось

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц. Нововведение будет распространяться на выдачу займов от 10 тысяч рублей, речь идет об отношении ежемесячных платежей по кредиту к заработку заемщика.

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Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Политика «Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

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