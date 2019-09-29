Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЗаемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц. Нововведение будет распространяться на выдачу займов от 10 тысяч рублей, речь идет об отношении ежемесячных платежей по кредиту к заработку заемщика.
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«С 1 октября 2019 года микрофинансовые и микрокредитные компании при принятии решения о предоставлении потребительского займа от 10 тыс. рублей и более будут обязаны рассчитывать значения ПДН по каждому заемщику для включения в расчёт норматива достаточности собственных средств», — говорится
 в сообщении регулятора.
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