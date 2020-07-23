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Народные новости

Заемщиков в России могут избавить от расходов на страхование ипотеки

Центробанк собирается возложить расходы по страхованию приобретаемой недвижимости на кредитные организации. Информация об этом опубликована на официальном сайте регулятора. Страховка при оформлении ипотеки станет обязательной.В источнике
С чего всё началось
«Если бы предложенный в концепции подход применялся сейчас, то полная стоимость ипотечного кредита в 2019 году была бы ниже на 0,15–0,67 п.п.», — отмечается в комментарии
 ЦБ.
РБК22 июля в 12:12
Подробнее о событии
Банки.ру

ЦБ финализировал концепцию ипотечного страхования

Банки.ру22 июля в 10:55
РБК

ЦБ оценил переплату ипотечных заемщиков из-за оформления страховок

РБК22 июля в 12:12
Интерфакс

ЦБ предложил финальную версию новой концепции ипотечного страхования

Интерфакс22 июля в 12:03
Финмаркет

Расходы по оплате ипотечной страховки будет нести не заемщик, а банк - концепция ЦБ РФ

Финмаркет22 июля в 11:25
РИА Новости

ЦБ РФ предлагает банкам оплатить страховку при рефинансировании ипотеки

РИА Новости22 июля в 11:23
Вести.Ru

Ипотечную страховку будут оплачивать банки

Вести.Ru22 июля в 11:14
ТАСС

В ЦБ заявили, что заключение договора ипотечного страхования банком снизит его цену

ТАСС22 июля в 12:31
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Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компаниявчера в 08:55
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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости18:18
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

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REGNUM22 июля в 15:47
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Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность

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РБК: трехдневное голосование пройдет на выборах 2020 года

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Коммерсантъ18:12
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Газета DAILY21 июля в 15:40
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