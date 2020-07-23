Заемщиков в России могут избавить от расходов на страхование ипотеки
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Центробанк собирается возложить расходы по страхованию приобретаемой недвижимости на кредитные организации. Информация об этом опубликована на официальном сайте регулятора. Страховка при оформлении ипотеки станет обязательной.В источнике
С чего всё началось
«Если бы предложенный в концепции подход применялся сейчас, то полная стоимость ипотечного кредита в 2019 году была бы ниже на 0,15–0,67 п.п.», — отмечается в комментарии
ЦБ.
Подробнее о событии
Расходы по оплате ипотечной страховки будет нести не заемщик, а банк - концепция ЦБ РФ
Финмаркет22 июля в 11:25