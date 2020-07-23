Заемщиков в России могут избавить от расходов на страхование ипотеки

Центробанк собирается возложить расходы по страхованию приобретаемой недвижимости на кредитные организации. Информация об этом опубликована на официальном сайте регулятора. Страховка при оформлении ипотеки станет обязательной.