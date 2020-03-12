Здоровье
РИА НовостиМалайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом
В Малайзии зарегистрирован первый случай спорадического заражения человека коронавирусом COVID-19 от неизвестного человека, сообщает в четверг интернет-версия газеты The Star со ссылкой на минздрав страны.
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В Малайзии зарегистрирован первый случай спорадического заражения коронавирусом
Московский Комсомолец10:26
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