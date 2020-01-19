Экономика

Взгляд.руВзгляд.руЗафиксирован рекордный приток иностранцев в российский госдолг

В 2019 году приток иностранного капитала в государственный долг России стал рекордным за всю историю наблюдений, свидетельствует статистика Банка России. В общей сложности за прошлый год нерезиденты вложили в российский госдолг 22,2 млрд долларов, пишет «Российская газета».
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с чего всё началось
Приток нерезидентов в российский госдолг в 2019 году оказался рекордным за всю историю, составив $22,2 млрд, следует
 из опубликованных ЦБ сведений о платежном балансе.
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