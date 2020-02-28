Космос
ToDay News UfaЗафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва. Как сообщает ToDay News Ufa, вспышка энергии была зафиксирована неподалеку от сверхмассивной черной дыры в обширной группе галактик и скоплений Змееносца.
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Комментарии
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Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
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В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд
Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
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В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.
Армия и оружие
Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
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Сперва китайский смартфон отказался снимать блокировку с помощью отрезанного пальца.
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Кудрявцева призналась, почему рассталась с Лазаревым
Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла причины расставания с Сергеем Лазаревым в 2012 году.
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В России представили обновленный Hyundai Solaris
Как сообщает ToDay News Ufa, компания Hyundai наконец-то назвала стоимость нового рейстайлингового автомобиля Hyundai Solaris.
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IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы
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Футбольные фанаты обещают наказать «Уральские авиалинии» рублем
Болельщики футбольного клуба «Урал» обещают наказать «Уральские авиалинии» рублем из-за партнерства авиаперевозчика с командой-соперником «Спартак-Москва».
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Наталья Водянова раскрыла детали грядущей свадьбы с Антуаном Арно
Оказывается, предложение возлюбленной Антуан сделал еще год назад, в день рождения Натальи, но рассказать об этом она решила только с наступлением нового десятилетия: к знакам и символам супермодель относится серьезно.