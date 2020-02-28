Космос

ToDay News UfaToDay News UfaЗафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва. Как сообщает ToDay News Ufa, вспышка энергии была зафиксирована неподалеку от сверхмассивной черной дыры в обширной группе галактик и скоплений Змееносца.
Читать в источнике
Комментировать161

Подробнее о событии

Астрономы обнаружили крупнейший взрыв в истории Вселенной

РЕН ТВ08:49

Ученые увидели мощнейший взрыв в далекой галактике

Газета.Ru08:13

Ученые обнаружили самый большой взрыв в истории Вселенной

Ридусвчера в 14:20

Во Вселенной произошел самый громкий хлопок со времен Большого взрыва

Фонтанка.Ру02:47

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости02:13

Зафиксирован мощнейший взрыв во Вселенной

Lenta.ruвчера в 22:30

Астрономы обнаружили самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого

Интерфакс05:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:55, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Происшествия

СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко

Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 04:50
Общество

Польский PERN готовит трубопровод «Дружба» к реверсу нефти на восток

РИА Новости 05:12
Футбол

«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса

"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Газета.Ru 09:36
Футбол

«Крылья Советов» упустили победу над «Оренбургом» в чемпионате России

РБК 12:47
Общество

В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд

Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
АМИТЕЛ вчера в 23:52
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Гаджеты

Vivo представила уникальный смартфон APEX 2020

Из-за отмены выставки Mobile World Congress производители смартфонов вынуждены проводить онлайн-презентации, так поступила и китайская компания Vivo.
Astera 09:09
Религия

РПЦ попросила власти Петербурга передать ей часовню Спаса на Крови

Газета.Ru 11:32
Происшествия

Один человек погиб при крушении вертолета в Астраханской области

Известия 12:31
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже 50 долларов впервые за 2,5 года

Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до 49,66 доллара.
Дождь 05:35
Кино

Маколей Калкин снимется в десятом сезоне «Американской истории ужасов»

Дата выхода на экраны нового сезона «Американской истории ужасов» пока держится в секрете.
Киноафиша России вчера в 04:39
Общество

Глава ВОЗ: в мире разрабатывается более 20 вакцин от коронавируса

Более 20 вакцин от нового коронавируса разрабатывается мировыми специалистами.
REGNUM 10:50
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия 10:24
Авто

Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry

В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.
Rusargument вчера в 01:24
Армия и оружие

Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
ПолитРоссия 05:39
Здоровье

Первый случай коронавируса выявлен в Белоруссии

Первый случай коронавируса зарегистрирован в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минздрава.
ФАН 00:32
Гаджеты

Китайский смартфон разблокировали отрезанным пальцем

Сперва китайский смартфон отказался снимать блокировку с помощью отрезанного пальца.
Lenta.ru 12:22
Политика

В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня»

Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) задержало внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Виталия Ромаса, против него возбудили дело о возбуждении ненависти.
Известия 10:39
Общество

Исполняется 20 лет подвигу шестой роты псковских десантников

53 новости 04:31
Игры

Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей

Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
News.ru 01:13
Финансы

Силуанов объяснил ослабление рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:25
Шоу-бизнес

Кудрявцева призналась, почему рассталась с Лазаревым

Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла причины расставания с Сергеем Лазаревым в 2012 году.
Аргументы недели 00:21
Авто

В России представили обновленный Hyundai Solaris

Как сообщает ToDay News Ufa, компания Hyundai наконец-то назвала стоимость нового рейстайлингового автомобиля Hyundai Solaris.
ToDay News Ufa 01:12
Биатлон

IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы

Аргументы и Факты вчера в 21:54
Музыка

Принц Гарри записал песню с Бон Джови

В официальном аккаунте герцогов Сассекских появилось видео из студии звукозаписи. В ролике принц и певец готовятся исполнить песню Unbroken.
Paparazzi.ru 10:59
Происшествия

Британец с круизного лайнера Diamond Princess умер от коронавируса

РБК 11:12
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Газета.Ru вчера в 10:48
Футбол

Футбольные фанаты обещают наказать «Уральские авиалинии» рублем

Болельщики футбольного клуба «Урал» обещают наказать «Уральские авиалинии» рублем из-за партнерства авиаперевозчика с командой-соперником «Спартак-Москва».
URA.Ru 06:19
Шоу-бизнес

Наталья Водянова раскрыла детали грядущей свадьбы с Антуаном Арно

Оказывается, предложение возлюбленной Антуан сделал еще год назад, в день рождения Натальи, но рассказать об этом она решила только с наступлением нового десятилетия: к знакам и символам супермодель относится серьезно.
Sunmag.me 06:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное