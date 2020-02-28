Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва. Как сообщает ToDay News Ufa, вспышка энергии была зафиксирована неподалеку от сверхмассивной черной дыры в обширной группе галактик и скоплений Змееносца.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Происшествия СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».

Общество В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".

Гаджеты Vivo представила уникальный смартфон APEX 2020 Из-за отмены выставки Mobile World Congress производители смартфонов вынуждены проводить онлайн-презентации, так поступила и китайская компания Vivo.

Авто Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.

Армия и оружие Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.

Политика В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня» Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) задержало внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Виталия Ромаса, против него возбудили дело о возбуждении ненависти.

Игры Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.

Финансы Силуанов объяснил ослабление рубля Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.

Авто В России представили обновленный Hyundai Solaris Как сообщает ToDay News Ufa, компания Hyundai наконец-то назвала стоимость нового рейстайлингового автомобиля Hyundai Solaris.

Музыка Принц Гарри записал песню с Бон Джови В официальном аккаунте герцогов Сассекских появилось видео из студии звукозаписи. В ролике принц и певец готовятся исполнить песню Unbroken.