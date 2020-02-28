Космос

ToDay News UfaToDay News UfaЗафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва. Как сообщает ToDay News Ufa, вспышка энергии была зафиксирована неподалеку от сверхмассивной черной дыры в обширной группе галактик и скоплений Змееносца.
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