Космос
ToDay News UfaЗафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва. Как сообщает ToDay News Ufa, вспышка энергии была зафиксирована неподалеку от сверхмассивной черной дыры в обширной группе галактик и скоплений Змееносца.
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