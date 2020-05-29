Американские ученые обратили внимание на появление вспышек на Солнце. Этот феномен может означать начало нового жизненного цикла светила, сообщается на сайте НАСА. Появление новых пятен было зафиксировано 29 мая с помощью находящейся в космосе Обсерватории солнечной динамики (SDO).

Общество В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом "В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 431

Здоровье Число случаев заражения коронавирусом превысило шесть миллионов Более шести миллионов землян по состоянию на 1 июня были заражены коронавирусом.

Происшествия Бывший вице-премьер Крыма за время ареста набрал эпизодов В последнем варианте обвинения вместо одного эпизода взяточничества, инкриминированного господину Нахлупину изначально, фигурируют уже более 20, а общая сумма подношений с 5 млн возросла до 16,1 млн руб. Все преступные эпизоды относятся к периоду с сентября 2017-го по июнь 2018 года. 24

Политика В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 2,4K

Политика Маск ответил на шутку Рогозина про «батут» Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. 6,9K

Происшествия Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США. 1

Происшествия Приволжские живодеры будут наказаны УМВД Российской Федерации по Ивановской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту издевательств над собакой, совершенных группой лиц, запечатленных на видео и размещенных в сети Интернет.

Политика Россиян нет среди пострадавших в результате беспорядков в США Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что россиян нет среди пострадавших в результате беспорядков в США.

Общество Ракова: Москве удалось избежать итальянского сценария по коронавирусу Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что российская столица смогла избежать сценария развития пандемии, который наблюдался в ряде городов Италии, передает РИА Новости. 19

Гаджеты Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50 Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+. 1

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 410

Общество В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона. 42

Политика Зеленский призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию в США Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня в интервью британской газете The Telegraph, которое прошло по Skype, призвал не втягивать Киев в американскую президентскую кампанию, а также опроверг свою причастность к появлению записи разговора экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. 3

Общество Назван новый способ остановить распространение коронавируса Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса. 3

Происшествия В Мурманской области обрушился железнодорожный мост Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону. 923

Общество В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы Абитуриентам, поступающим в вузы в этом году, не потребуется цифровая подпись для дистанционной подачи документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. 89

Футбол Боснийская телеведущая рассказала об отношениях с игроком ЦСКА Боснийская бывшая телеведущая Сенада Нуркич в Stories Instagram рассказала, что у неё была интимная связь с Седриком Гогуа - ивуарийским защитником московского ЦСКА.

Политика Премьер-министр Канады: Россия останется вне формата G7 Оттава, 1 июня 2020, 23:48 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российского лидера Владимира Путина не следует приглашать на саммит «Большой семерки», поскольку РФ ранее была исключена из «восьмерки» и якобы «не соблюдает международное право». 96