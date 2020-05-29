Космос
Lenta.ruЗафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Американские ученые обратили внимание на появление вспышек на Солнце. Этот феномен может означать начало нового жизненного цикла светила, сообщается на сайте НАСА. Появление новых пятен было зафиксировано 29 мая с помощью находящейся в космосе Обсерватории солнечной динамики (SDO).
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Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
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В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 15:16
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Число случаев заражения коронавирусом превысило шесть миллионов
Более шести миллионов землян по состоянию на 1 июня были заражены коронавирусом.
Ридус 16:31
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В Подмосковье нашли тело чемпиона мира по пауэрлифтингу
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В США призвали Трампа жестко подавить протесты
Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе с 26 мая.
Lenta.ru 14:50
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Бывший вице-премьер Крыма за время ареста набрал эпизодов
В последнем варианте обвинения вместо одного эпизода взяточничества, инкриминированного господину Нахлупину изначально, фигурируют уже более 20, а общая сумма подношений с 5 млн возросла до 16,1 млн руб. Все преступные эпизоды относятся к периоду с сентября 2017-го по июнь 2018 года.
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Происшествия
На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго
РИА Новости 14:07
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В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
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Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия 30 мая в 23:10
Происшествия
Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда
Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
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Александра Трусова: на самоизоляции готовилась к ОГЭ, которого не было
Чемпионат 13:25
Происшествия
Приволжские живодеры будут наказаны
УМВД Российской Федерации по Ивановской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту издевательств над собакой, совершенных группой лиц, запечатленных на видео и размещенных в сети Интернет.
SMINEWS в Иванове 16:31
Политика
Россиян нет среди пострадавших в результате беспорядков в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что россиян нет среди пострадавших в результате беспорядков в США.
RT на русском 16:51
Религия
В Москве с 6 июня откроют православные храмы
Коммерсантъ 11:31
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Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Общество
Ракова: Москве удалось избежать итальянского сценария по коронавирусу
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что российская столица смогла избежать сценария развития пандемии, который наблюдался в ряде городов Италии, передает РИА Новости.
РИАМО 14:27
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru вчера в 09:55
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Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50
Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
Деловое.ТВ 14:05
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Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Общество
В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК 16:28
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Lenta.ru 11:20
Гаджеты
24-ядерный 10-нанометровый процессор Intel засветился в Сети. Он относится к серверной платформе Whitley
iXBT.com 12:04
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Зеленский призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию в США
Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня в интервью британской газете The Telegraph, которое прошло по Skype, призвал не втягивать Киев в американскую президентскую кампанию, а также опроверг свою причастность к появлению записи разговора экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Общество
Назван новый способ остановить распространение коронавируса
Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса.
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В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Общество
В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы
Абитуриентам, поступающим в вузы в этом году, не потребуется цифровая подпись для дистанционной подачи документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
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Боснийская телеведущая рассказала об отношениях с игроком ЦСКА
Боснийская бывшая телеведущая Сенада Нуркич в Stories Instagram рассказала, что у неё была интимная связь с Седриком Гогуа - ивуарийским защитником московского ЦСКА.
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Премьер-министр Канады: Россия останется вне формата G7
Оттава, 1 июня 2020, 23:48 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российского лидера Владимира Путина не следует приглашать на саммит «Большой семерки», поскольку РФ ранее была исключена из «восьмерки» и якобы «не соблюдает международное право».
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В МИД России выразили демарш послу Чехии
Послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке российской стороной был выражен демарш в связи с затягиванием Чехией проведения консультаций по улучшению диалога.
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