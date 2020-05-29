Космос
Lenta.ruЗафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Американские ученые обратили внимание на появление вспышек на Солнце. Этот феномен может означать начало нового жизненного цикла светила, сообщается на сайте НАСА. Появление новых пятен было зафиксировано 29 мая с помощью находящейся в космосе Обсерватории солнечной динамики (SDO).
Читать в источнике
Оценить325
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 15:44, Ашберн
Общество
В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и СПА-салонов площадью до 400 квадратных метров.
РБК 15:39
Футбол
Роналдо не включил Криштиану Роналду в список любимых футболистов
Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.
Матч ТВ вчера в 13:32
Армия и оружие
Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
Сотрудники агентства Defense Express обнародовали план развития военной авиации Украины до 2035 года, его уже утвердил Военсовет ВС государства.
Актуальные Новости вчера в 07:44
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Гаджеты
Названы причины повременить с очередным обновлением Windows 10
Windows 10 предупреждает, что c этим компьютером обновление 2004 пока не совместимо Во-вторых, владельцев несовместимых конфигураций предупреждают о том, что для работы на их компьютерах очередная версия Windows 10 пока не готова (пример окна-предупреждения см. выше).
Вести.Ru 06:14
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Гаджеты
Стабильную версию EMUI 10.1 получат 13 устройств Huawei и Honor
В середине этого месяца было объявлено о запуске бета-тестирования EMUI 10.1, а теперь стало известно, какие устройства Huawei и принадлежащего ей бренда Honor первыми получат стабильную версию фирменной оболочки.
3DNews 30 мая в 07:20
Политика
Зеленский рассказал, чем интересен разговор Порошенко и Байдена
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его больше всего заинтересовало в аудиозаписи разговора якобы экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена по поводу увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора.
РИА Новости 09:43
Общество
Границы Черногории открылись для 130 стран
Власти Черногории с 1 июня разрешили въезд в страну туристам из 130 стран.
Вестник Кавказа 13:54
Общество
В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 15:16
Общество
В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы
Абитуриентам, поступающим в вузы в этом году, не потребуется цифровая подпись для дистанционной подачи документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
РИА Новости 08:47
Игры
Объявлена распродажа игр на PlayStation со скидками до 60%
Хорошая новость для владельцев консолей Sony — объявлена распродажа игр на PlayStation со скидками до 60%.
Ferra 10:41
Гаджеты
В Сети появились обои, которые ломают смартфоны Samsung
Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
Evo-rus.com вчера в 15:10
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Общество
Челябинская область заняла 17 место в рейтинге регионов России
По итогам рейтинга, составленного РИАНовости, Челябинская область заняла 17 место по социально-экономическому положению.
ФедералПресс 05:16
Кино
Актеры из «Властелина колец» воссоединились ради нового шоу
Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец" приняли участие в онлайн-шоу Джоша Гада "Reunited apart".
Piter.tv 02:07
Происшествия
Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца
Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom вчера в 13:21
Политика
В США призвали Трампа жестко подавить протесты
Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе с 26 мая.
Lenta.ru 14:50
Фигурное катание
Трусова рассказала, какую книгу читает во время самоизоляции
Двукратная чемпионка мира среди юниоров фигуристка Александра Трусова призналась, что во время самоизоляции стала читать книгу заслуженного тренера России Алексея Мишина.
РИА Новости 15:01
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Наука
Ученые: коронавирус бьет по мозгам и нервам
Ученые утверждают, что у 37% пациентов, зараженных коронавирусом, наблюдаются нарушения сознания, обусловленные токсико-метаболической энцефалопатией, демиелинизирующим заболеванием, а также вирусным поражением клеток мозга.
Shraibikus News 14:15
Космос
Математика интернета
Математик Андрей Райгородский расскажет, какая математика описывает процессы формирования сети, что такое графы, в каких задачах они возникают и как помогают.
Индикатор 13:31
Шоу-бизнес
Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов
РЕН ТВ вчера в 20:23
Технологии
Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR
CyberSport.ru 30 мая в 16:14
Экономика
Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%
Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС 04:11
Происшествия
На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго
РИА Новости 14:07
Армия и оружие
Баку не стоит пугать Ереван и Степанакерт войной
Военные учения армии Азербайджана Mod.gov.az За Баку стоит поддержка исключительно одной Анкары, а Ереван, как и сейчас Степанакерт, заявляют, что в своем лице олицетворяют и "мировое армянство".
REGNUM 04:20