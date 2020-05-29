Космос

Lenta.ruLenta.ruЗафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года. В частности, появившаяся 10 сентября вспышка получила наивысший класс активности — X. Из-за сильного солнечного излучения экипаж МКС получил команду «алерт» и был вынужден перейти в специальное укрытие.
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На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Газета.Ru13:41

На Солнце произошла мощнейшая с 2017 года вспышка

Московский Комсомолец12:53

Солнце проснулось после мощнейшей за последние годы вспышки

Российская газета29 мая в 13:10

На Солнце зафиксировали крупнейшую за два года вспышку

News.ru10:42

На Солнце зафиксировали мощную вспышку

РИА Новости09:27

Астрономы зафиксировали мощную вспышку на Солнце

Аргументы и Факты12:00

Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце

ТАСС Наука 29 мая в 09:30
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Гаджеты

В Сети появилась картинка, которая ломает смартфоны Samsung

Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
Evo-rus.com вчера в 15:10
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Политика

Лукашенко пообещал, что майданов в Белоруссии не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал основой основ государственную безопасность.
News.ru 05:26
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Общество

Умер продюсер телешоу «Поле чудес»

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
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Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
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Шоу-бизнес

Муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото

На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.
Lenta.ru 11:06
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Происшествия

В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мост Метро

Киев, 1 июня 2020, 15:05 — REGNUM В Киеве частично перекрыли движение на красной ветке Метро в связи с сообщением о минировании моста Метро, сообщила администрация Киевского метрополитена 1 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 08:05
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Здоровье

Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
Newsroom24 06:00
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Политика

Глава ЦИК назвала оптимальную дату для голосования по Конституции

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила провести Всероссийское голосование по Конституции 1 июля 2020 года, передаёт РИА Новости.
DP.RU 09:35
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Футбол

Сегодня «Лейпциг» приедет в гости к «Кёльну»

В матче первого круга «Лейпциг» разгромил «Кёльн» со счётом: 4:1. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Санчо повторил рекорды Месси и Роналду.
ГЛАС.RU 03:47
Футбол

Жамалетдинов останется в «Лехе» до конца сезона

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов продолжит выступать за «Лех».
Матч ТВ 11:44
Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
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Политика

Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»

Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия 30 мая в 23:10
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Наука

Кофе может исчезнуть из-за климатических изменений

ИА Красная Весна 10:29
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Общество

Автовладельцы в Свердловской области получат номера с кодом 666

News.ru 06:55
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Энергетика

Средняя цена нефти Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель

Средняя цена российской нефти марки Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель), свидетельствуют данные Минфина, опубликованные на сайте ведомства.
Российская газета 13:25
Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

ТАСС 12:16
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Экономика

Инвесторов ждет крайне насыщенная на события неделя

На минувшей неделе на мировые рынки поступило сразу несколько негативных новостей, но они не смогли сломать оптимизм инвесторов.
Finam.Ru 11:10
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Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подала в суд на отца

В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ вчера в 06:39
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Общество

Совфед предложил страховать работников от безработицы

Сенаторы предлагают российскому правительству рассмотреть возможность введения системы страхования работников на случай потери работы, говорится в проекте постановления Совфеда, документ есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 12:02
Происшествия

Чемпиона мира по пауэрлифтингу нашли мертвым в Подмосковье

РЕН ТВ 11:31
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Политика

Канада не хочет возвращения России на саммит G7

Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru 12:26
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для гостиниц, хостелов и других мест временного проживания.
Известия 07:11
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
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Единоборства

Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC

Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.
FightTime.ru вчера в 21:10
Общество

Назван новый способ остановить распространение коронавируса

Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 10:31
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Общество

В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат

Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:00
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Политика

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории»

На выступлении после успешного запуска космического корабля Crew Dragon президент США Дональд Трамп объявил, что у страны в скором времени появятся "величайшие вооружения в истории".
РЕН ТВ 30 мая в 21:04
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Религия

В Москве с 6 июня откроют православные храмы

Коммерсантъ 11:31
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Общество

«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России

РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
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